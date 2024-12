'Ainda Estou Aqui' é indicado a melhor filme estrangeiro no Critics Choice

"Ainda Estou Aqui" foi indicado ao Critics Choice Awards na categoria de melhor filme estrangeiro.

A produção brasileira concorre com "Tudo que Imaginamos Como Luz", "Emilia Pérez", "Flow", "Kneecap - Música e Liberdade" e "A Semente da Figueira Sagrada".

"Senna" foi indicada na categoria de melhor série estrangeira. Também estão na disputa da categoria as séries "Acapulco", "Citadel: Honey Bunny", "La Máquina", "As Leis de Lidia Poët", "My Brilliant Friend", "Pachinko" e "Round 6".

A 30ª edição do evento acontece no dia 12 de janeiro. O evento será apresentado pela comediante Chelsea Handler.

O filme de Walter Salles acaba de ser indicado ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Fernanda Torres também foi indicada ao prêmio na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama.

"Ainda Estou Aqui" é considerado um dos favoritos na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. Além de ter sido vencedor do prêmio de "Melhor Roteiro" no Festival de Cinema de Veneza, a imprensa internacional coloca a produção de Walter Salles entre os fortes candidatos para o Oscar, como apontou a revista The Hollywood Reporter.

A produção conta a história de Eunice Paiva, que se torna uma ativista dos direitos humanos após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar. O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015.