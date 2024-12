Lembra dela? Veja a atriz que será Lucimar no remake de 'Vale Tudo'

Ingrid Gaigher, 33, foi a escolhida para reviver o papel de Maria Gladys no remake de 'Vale Tudo'. As informações são do jornal Extra.

O que aconteceu

A carioca Ingrid Gaigher interpretará a faxineira Lucimar na segunda versão da novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A personagem é uma das mais populares da trama e foi vivida pela veterana Maria Gladys em 1989.

Lucimar ganhará mais destaque no remake, sendo mãe de um filho do porteiro Vasco, papel de Thiago Martins. Com veia cômica, a figura permeia entre vários núcleos do folhetim.

Esse foi um dos principais papéis de Maria Gladys na teledramaturgia. A atriz está sem atuar na televisão desde 2016, quando fez o seriado "Pé na Cova".

Ingrid ficou conhecida na TV por seu papel em Quanto Mais Vida, Melhor (2019/Globo). Além dessa novela, na qual estreou, esteve na série "Segunda Chamada" (2019/2021) e no filme "Maníaco de Parque" (Prime Video).

Também bailarina e cantora, a artista tem no currículo espetáculos musicais. Com formação em Artes Cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), seus testes chamaram a atenção por seu talento para a comédia.