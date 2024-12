Fernanda Torres será indicada ao Oscar, aposta revista americana

A revista americana Variety prevê a indicação de Fernanda Torres ao Oscar de melhor atriz.

A publicação aposta que a brasileira entrará na disputa pelo prêmio. Segundo a previsão da revista, Fernanda disputará a estatueta com Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Angelina Jolie ("Maria") e Mikey Madison ("Anora").

Se a previsão se concretizar, Fernanda se tornará a segunda atriz brasileira a disputar o Oscar. A primeira foi Fernanda Montenegro, sua mãe, em 1999, por "Central do Brasil".

A revista aposta também que Fernanda vencerá o Globo de Ouro. Ela disputa o prêmio de melhor atriz em filme de drama com Angelina Jolie ("Maria"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado"), Pamela Anderson ("The Last Showgirl") e Kate Winslet ("Lee").

Se essa segunda previsão se concretizar, ela se tornará a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro. Fernanda Montenegro também foi indicada ao prêmio de melhor atriz com "Central do Brasil", mas perdeu para Cate Blanchett. Sonia Braga já foi indicada ao prêmio três vezes em outras categorias, mas nunca venceu.