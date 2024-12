Letícia Cazarré diz que filha já consegue respirar sem ajuda de aparelho

Letícia Cazarré contou que sua filha Maria Guilhermina, 2, já consegue respirar normalmente sem a ajuda de aparelhos durante o dia.

O que aconteceu

A esposa de Juliano Cazarré celebrou o fato de a filha conseguir respirar sem auxílio mecânico. "Maria Guilhermina de Guadalupe está muito feliz. Tomou banho agora e está treinando ficar de barriga para baixo", contou em seu perfil no Instagram.

Letícia explicou que a criança agora usa o respirador apenas para dormir. "[Ela] não está mais precisando daquele respirador porcaria. Vamos jogar fora esse respirador. Promessa de Nossa Senhora, não vai mais precisar do respirador. Só de noite para descansar, mas ano que vem nem de noite vai precisar."

Maria Guilhermina nasceu com uma rara doença no coração. Por causa disso, a criança foi submetida a diversos procedimentos cirúrgicos e contava com o aparelho para ajudar em sua respiração, o que também demandava outros cuidados. A menina é alimentada por meio de uma sonda na barriga, conforme explicou Letícia.

Juliano e Letícia estão casados desde 2011. Eles são pais de Vicente, 14, Inácio, 11, Maria Madalena, 3, Maria Guilhermina, 2, e Estêvão, de 7 meses.