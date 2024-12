Parcial A Fazenda: Veja quais peões serão eliminados segundo a enquete UOL

Flor, Gui, Luana e Sacha disputam a 12ª roça de A Fazenda 16 (Record). Em uma disputa quádrupla, dois peões serão eliminados nesta noite (12).

O que diz a enquete

Às 15h30, Sacha e Gui são os favoritos dos público para continuar no reality rural. O ator tem 34,9% dos votos, enquanto o ex-Chiquititas, 32,36%.

Próximo aos peões está Flor, com 27,47% dos votos. Ao longo do dia, a apresentadora se aproximou dos peões.

Luana é apontada como a mais provável eliminada da noite, com 5,28% dos votos.

