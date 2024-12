Peão aposta em separação do G4 pós-Fazenda: 'Sai da crista da onda, acabou'

Sidney detonou Sacha Bali na tarde desta quinta-feira (12) e apostou na separação do grupo G4 após A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, Sidney reclamou com Flor sobre o G4 "não estar nem aí" para os demais participantes. "Eles atropelam quem eles tiverem que atropelar", disse. "Cria uma situação, inventa, distorce."

Flor disse que Sacha "já se acha o campeão" e errou ao chamá-la de "velha, falsa e mentirosa". "Ele fala quem vai sair. É o dono do programa. Ele chega lá e fala 'você vai sair, se você não fizer isso, você sai'", comentou. "É arrogância. Ele já se acha o campeão."

Sidney afirmou que, mesmo que o rival vença o programa, sua visão sobre ele não mudará. "Se ele for o campeão, de verdade, eu não vou entender o porquê. Não vou mudar minha opinião sobre ele, não vou mudar meu jeito de ser, não vou mudar a educação que dou pros meus filhos, não vou mudar o fato de que quero léguas de distância de gente como ele. Não muda nada pra mim, ele pode ganhar o prêmio que quiser. Pra mim ele vai continuar sendo esse poço de imundície que ele é. Não vou bater palma e não vou achar bonito", falou. "Ele diminui todo mundo o tempo todo e fala que não ofende ninguém. Só que ele faz isso com aquela carinha de sonso que ele tem, aquela carinha de debochado, de marrentinho."

O peão afirmou que, enquanto estiver no reality, tentará colocar Sacha na Roça. "Eu voto nele enquanto eu puder votar. Boto ele na Roça quantas vezes eu puder botar. Vou continuar fazendo meu trabalho aqui, Flor, enquanto o público deixar. Porque ele é mal caráter, joga sujo, ele diminuiu as pessoas, ele desqualifica as pessoas, ele é prepotente, mal educado, arrogante, e ele é falso, mentiroso".

Flor acusou Sacha de ter feito uma preparação antes de entrar no reality. "É tudo coach, ele fez coaching antes de entrar aqui", disse.

"Ele é diretor. Todo marcadinho. O menino roteiro", concordou Sidney. "Ele tá seguindo o roteirinho dele. Se tem alguém aqui que faz tudo premeditado, programado, é ele".

Em seguida, ele disse não acreditar na união do G4, grupo formado por Sacha, Yuri, Gui e Luana.

Acredito em interesses. Queria ver se ele não tivesse voltado de seis Roças, se ia estar essa união", disse. "Se ele não for o campeão, se ele não ganhar, vamos ver quanto tempo dura isso. [...] Quando a gente tá na crista da onda, vira o mais gostoso, o mais lindo, o mais simpático, todo mundo é seu amigo. Era o melhor do mundo. Sai da crista da onda, acabou. Os amigos conta na mão se for sortudo. Sidney

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 12ª roça? Resultado parcial Total de 312789 votos 26,98% Flor 32,40% Gui 5,21% Luana 35,41% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 312789 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso