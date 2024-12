Mariah Carey fará abertura dos jogos de Natal da NFL na Netflix

Mariah Carrey fará o show de abertura dos jogos de Natal da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano, nos Estados Unidos. O show e os jogos serão transmitidos pela Netflix no dia 25 de dezembro.

O show de Mariah vai ocorrer às 15h, no horário de Brasília, antes da partida de Kansas City Chiefs x Pittisburgh Steelers. O hit obrigatório será All I Want for Christmas is You, o grande sucesso natalino de Mariah. Como acontece a cada Natal, desde 2017, a música voltou ao topo das paradas de sucesso da Billboard.

O anúncio da participação de Mariah chega poucos dias depois de um show em Baltimore. Na apresentação, a diva pop não conseguiu alcançar os agudos da música icônica.

Beyoncé na NFL

A Netflix já havia anunciado que Beyoncé subirá ao palco dos jogos de Natal antes da partida Baltimore Ravens x Houston Texans, às 18h30, no horário de Brasília.

O jogo e o show serão transmitidos de Houston, cidade natal de Beyoncé. Ela promete apresentar o Cowboy Carter Christmas, o primeiro show da sua fase country.