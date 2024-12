Perline: Protegida por Silvio Santos a vida toda, Flor teme nova demissão

Na 12ª Roça de A Fazenda 16 (Record), Flor teme ser demitida mais uma vez e ficar fora da TV após ter sido protegida a vida toda por Silvio Santos no SBT, afirmou o comentarista Gabriel Perline no Central Splash desta quinta-feira (12).

A gente vem acompanhando nos últimos dias ela fazendo um desabafo sobre como foram os últimos anos dela no SBT, falando de demissão, de desapontamentos. Eu fiz alguns apontamentos aqui sobre os reais motivos que fizeram ela ser demitida, mas ela lidar com essa participação em A Fazenda como se fosse 'a última oportunidade' da vida dela em termos de trabalho, ou que ela não vai ter tanto tempo assim de vida para viver uma experiência profissional na TV, eu acho que é um discurso que é muito apelativo.

Gabriel Perline

O comentarista destaca, porém, que o tipo de discurso da peoa é um exemplo de "Flor sendo Flor".

Mas é a Flor sendo Flor, né? Ela vive tudo com muita intensidade. E eu acho que agora que ela está na iminência de ser retirada do jogo, ela está com medo. Ela está com medo de mais uma demissão. Ela já teve uma demissão esse ano. Então, talvez ter outra demissão seja um golpe muito duro para uma pessoa que a vida inteira foi protegida pelo Silvio Santos.

Gabriel Perline

A 12ª roça de A Fazenda 16 está oficialmente formada e dois peões deixarão o jogo a uma semana da final. Com a vitória de Yuri na última Prova do Fazendeiro, quatro peões disputam o voto popular: Flor, Gui, Luana e Sacha.



