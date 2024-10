Selinho de Loreto, cantoria, dança: a festa de despedida de No Rancho Fundo

De Splash, no Rio

As gravações de "No Rancho Fundo" chegaram ao fim e o elenco decidiu se reuniu para celebrar o término do trabalho neste sábado (19).

O que aconteceu

Luisa Arraes, José Loreto, Túlio Starling, Thardelly Lima, Mariana Lima, André Luiz Frambach e Isis Broken foram alguns dos atores que marcaram presença na festa da novela das 6. Thardelly, que interpreta Vespertino, compartilhou em suas redes sociais vários momentos da comemoração.

Em um dos vídeos, Luisa e Loreto dançam juntos e dão um selinho. A atriz repostou o vídeo em seu perfil no Instagram e brincou: "Nosso duo já está virando tradição".

O evento contou com música ao vivo e muita dança. A atriz Natascha Falcão, que também é cantora, foi uma das que comandou o palco. Ela e Luisa soltaram a voz de "Eu Tenho a Senha", música de João Gomes. Equipe também preparou vídeo com erros de gravação para animar a noite.

O último capítulo da trama das 6 vai ao ar no próximo dia 1º de novembro. Trama será substituída por "Garota do Momento".