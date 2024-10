Zé Love, Zaac e Sidney discutem sobre próximo alvo: 'Cabeça do grupo'

Zé Love, Sidney e Zaac debateram sobre em quem devem votar na próxima roça de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões se reuniram na área externa e discutiram sobre o próximo alvo. Eles se mostraram em dúvida entre Camila Moura e Flora Cruz.

Zé: "Eu, de verdade, se fosse por mim, eu botaria a Camila. Só que tem a Camila, tem Luana, que é opção minha, Gui... Aliás, todos são opções minhas".

Sidney: "Eu iria na Camila ou na Flora. O jogo muito confortável, de muito conforto. Acho que essas duas".

Zé: "Também. Essas duas são opções".

Sidney: "Eu Sidney, iria na Flora. Acho que a Camila ainda tem aquele ponto que eu falei pra vocês: ela oscila. A raiz mesmo, o DNA, é a Flora".

Zé: "Só que eu acho que, em termos de uma Roça, eu acho que uma pessoa que a gente ia deixar muito incomodada e mais reativa é a Camila".

Sidney: "Isso ela é mais".

Zé: "A Flora sabe conversar, sabe falar. Sabe levar. Em termos de reativo acho que a Camila seria... porque aquela vez, no Faro, foi só um negocinho ela já 'blablablá'".

Sidney: "Com certeza".

Zaac: "Tem que bater em quem tá se destacando".

Zé: "Pra mim, aí é igual".

Zaac: "A Flora já tá como a cabeça do grupo".

Zé: "Vocês estão tendo uma visão totalmente...".

Zaac: "É minha opinião".

Zé: "Na Roça, quem gritou com a Flora foi a Camila".

Zaac: "Ela só faz isso".

Zé: "Mas acho que ela tem muita voz ali dentro".

Zaac: "Mas quem manda no grupinho é a Flora".

Zé: "Não acho".

Sidney: "Eu acho que a Flora é mais carismática. A Camila se expressa de uma maneira mais rude, mais reativa, mais incomodada. Porque ela é mais verdadeira. A Flora sabe maquiar mais. Ela não tava tirando sarro da minha cara? Depois para do meu lado [e fala] 'oi Sidney'. A Camila mal me cumprimenta. É muito mais declarado, ela é muito mais orgânica. A Flora, não".

