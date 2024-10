Luto e esperança: 'Após 6 anos de tentativas tive gêmeos, mas um faleceu'

Aos 26 anos, Janaina Pacheco imaginou que engravidaria rápido. Porém, após várias tentativas frustradas, ela fez alguns exames e descobriu que tinha uma idade ginecológica de 40 anos. "Foi um choque", diz ela à apresentadora Mariana Kupfer no programa AMAR, em parceria com Materna, a newsletter e editoria de Universa.

Com baixa quantidade e qualidade de óvulos, Janaina fez nove fertilizações in vitro, uma cirurgia de endometriose, trocou de médico três vezes e pensou em desistir, mas não desistiu porque tinha o sonho de um dia ouvir um filho falar: "Mamãe, eu te amo''.

Seria o dia mais feliz da vida, mas foi o pior

Janaina Pacheco participou do programa AMAR com Mariana Kupfer, em Universa Imagem: Tency Produções

Após seis anos de tentativas, Janaina engravidou dos gêmeos Bia e Gabriel. Um dia antes de fazer o ensaio gestante, com 26 semanas de gestação, a bolsa rompeu enquanto Janaina dormia. Ela entrou em trabalho de parto e foi para o hospital.

A futura mãe sabia da possibilidade dos bebês nascerem prematuros, mas não prematuros extremos. Bia nasceu com 800 gramas, e Gabriel com 1 kg. "Era para ser o dia mais feliz da minha vida, mas com certeza foi o primeiro pior dia da minha vida. Fiquei desesperada", relembra.

A aparência de um prematuro enrugadinho, pequenininho, escuro. Falei: cadê meus bebês rosadinhos, gordinhos? Eu não enxergava, entrei meio que em negação. Será que vou amá-los? E o medo de amar e perder os dois. Janaina Pacheco

No 35º dia de internação, Bia acabou não resistindo e faleceu. De luto, Janaina conta que não teve coragem de voltar na UTI nos primeiros dias, mas o medo de perder Gabriel e sair do hospital sem ele também a fez seguir em frente. "Meu marido me levou para cima e falou, a gente ainda tem o Gabriel, temos que lutar por ele".

