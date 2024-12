Sacha cutuca Albert sobre eliminação de Flor: 'Saiu para te salvar'

Ao voltar da roça na noite de quinta-feira (12), Sacha alfinetou Albert por ter contribuído para a saída de Flor.

O que aconteceu

Nas comemorações, Sacha ressaltou o discurso de Galisteu para Flor, eliminada na noite. "Quando o jogo afunila ai vem o dilema: se salvar votando em um amigo ou cair na roça para não trair o aliado. Eu sei que nunca é uma escolha fácil, mas eu ainda acho que você poderia ter escapado dessa roça", falou Adriane para a apresentadora.

"Sabe o que a Dri falou? Que a Flor saiu para salvar um aliado. Parabéns, Albert, por ter tirado a Flor. Bela estratégia!", disparou o ator. Abalado com a eliminação, Albert ouve e é consolado por Juninho.

"E a gente que é mau-caráter e lixo. Mau-caráter pra c*ralho. Só queria salvar ela! Com a nossa estratégia, ela teria ficado e não teria ido para a roça", diz Yuri.

"Sabe o que ela falou também antes de anunciar? 'Você poderia muito bem ter escapado dessa Roça', foi isso que ela falou", finaliza Sacha.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o peão mais odiado do Top 8 após saída de Flor e Luana? Resultado parcial Total de 503 votos 14,31% Albert Bressan 13,72% Gui Vieira 0,60% Gilsão 0,60% Juninho Bill 22,86% Sacha Bali 43,74% Sidney Sampaio 0,60% Vanessa Carvalho 3,58% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 503 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso