Funcionários da família real britânica são investigados por confusão em festa

LONDRES (Reuters) - O Palácio de Buckingham disse que investigará equipe que trabalha para a família real britânica após uma festa que, segundo o jornal Sun, terminou em "pancadaria".

Os funcionários participaram de uma recepção no início da noite no Palácio de Buckingham antes de se dirigirem a um bar próximo para continuar as comemorações.

Mas a festa saiu do controle e a polícia foi chamada "depois que copos foram atirados e socos foram dados", disse o Sun.

O Palácio de Buckingham afirmou na sexta-feira que as autoridades do palácio estavam cientes de um incidente que havia ocorrido fora do local de trabalho após uma recepção na residência oficial do Rei Charles em Londres.

"Embora tenha sido uma reunião social informal, e não uma festa de Natal oficial do Palácio, os fatos serão totalmente investigados, com um processo disciplinar robusto seguido em relação aos funcionários e a ação apropriada tomada", disse o Palácio de Buckingham em um comunicado.

