MC Ryan é processado por invadir escola; coordenadora pede R$ 100 mil

MC Ryan, 23, está sendo processado por danos morais pela coordenadora de organização escolar Ana Paula de Lima Paiva após "invadir" uma escola pública em novembro de 2023. A informação foi publicada inicialmente pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada por Splash, que teve acesso à ação.

O que aconteceu

No dia 6 de novembro de 2023, Ryan entrou em uma escola pública, se passando por aluno. Ele se "disfarçou" com máscara facial e moletom, e conseguiu entrar na sala de aula.

Rapidamente, foi reconhecido pelos alunos, que começaram a causar certo tumulto. Todo o episódio foi registrado nas redes sociais.

Logo, o artista foi levado para a diretoria pela coordenadora Ana Paula de Lima Paiva, junto de alguns alunos. Ele ainda seguiu com a "brincadeira", já que não foi reconhecido, até que foi identificado e deixou a escola.

A coordenadora de organização escolar alegou que os vídeos e imagens postados prejudicaram sua imagem enquanto profissional. Na ação, ela diz que foi agredida verbalmente por pais de alunos, que a culparam pelo episódio.

Ana Paula diz que foi processada administrativamente e obrigada a deixar suas funções. Passou a realizar tratamento psicológico, além do custo com a sua defesa no processo administrativo.

Ela pede R$ 104 mil em indenização (R$ 100 mil por danos materiais e R$ 4 mil de indenização por danos morais). A profissional também solicita que Ryan retire os vídeos de suas redes sociais.

Splash não conseguiu contato com MC Ryan. O espaço está aberto para um posicionamento.