Saiba como o assassino de Molina será revelado em 'Mania de Você'

No capítulo de segunda-feira (21), da novela "Mania de Você" (Globo), o assassino de Molina (Rodrigo Lombardi) será revelado.

O que vai acontecer

Mércia (Adriana Esteves) vai ao mausoléu onde está o corpo do pai de seu filho e resgata a única prova de quem matou o empresário. Em um esconderijo dentro do jazigo do ex-amante, ela pega um pendrive contendo as imagens do assassinato, guardado em segredo há anos.

Assim que chega em casa, ela se prepara para assistir ao conteúdo do vídeo no computador. E ao apertar o play, revela ao público o verdadeiro responsável pelo crime.

Segundo informações do jornal O Globo, Mavi (Chay Suede) matou Molina. Mércia usará a informação para chantagear o filho e impedi-lo de se casar com Viola (Gabz).

Mércia (Adriana Esteves) vai ao mausoléu de Molina em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

