Juninho e Sidney reclamam de peoa em A Fazenda: 'Acha que tá em casa'

Na madrugada de quinta-feira (17), na sede de A Fazenda 16 (Record), Sidney e Juninho reclamaram de Júlia.

O que aconteceu

Juninho reclamou da louça na pia enquanto a lavava com a ajuda de Sidney. "Podia deixar todas as canecas aí. Panela de ovo, eu já falei: não lavo mais. Se alguém falar, eu falo: não lavo."

Na sequência, enquanto mexia na pia, ele reclamou de Júlia com o amigo. "Eu já vi a Júlia jogar coisa."

O peão criticou a postura da atriz. "[Júlia] Acha que tá na casa dela."

Sidney riu e endossou as críticas. "É hotelaria."

