Angélica relembra perguntas sobre virgindade aos 13: 'Cresci sob pressão'

Angélica, 50, comenta sobre pressão de virgindade.

O que aconteceu

A apresentadora relembrou como era pressionada sobre sua virgindade. "Aos 13 anos, fui questionada sobre minha virgindade, algo que nunca deveria ser imposto a uma menina. Cresci sob uma pressão que, infelizmente, muitas jovens ainda enfrentam. Precisamos mudar isso", pontuou em um post no Instagram nesta quinta-feira (17).

A atriz destacou a necessidade de respeito com as mulheres e proteção das crianças. "Meninas, crianças, mulheres merecem respeito sobre suas vidas e corpos, sem julgamentos ou cobranças. Precisamos falar sobre a importância de protegê-las, educá-las e garantir que cresçam em um ambiente de respeito e liberdade, sem pressões desnecessárias. Isso é sobre acolher e cuidar."

Os fãs se impressionaram com o vídeo postado por Angélica. "Não nos dávamos conta do quão invasivo era esse tipo de pergunta", declarou uma. "Que interesse besta e irrisório as pessoas tinham sobre este tema. E ainda acontece. Que perda de tempo", reforçou outra.