Leonardo: os números assombrosos da fazenda envolvida em trabalho escravo

A Fazenda Talismã, em Goiás, da qual o cantor Leonardo é dono há mais de 20, foi incluída na "lista suja" do trabalho escravo após uma fiscalização em novembro de 2023 No final de julho, o artista — batizado como Emival Eterno da Costa — comemorou seu aniversário, em festa luxuosa, na mesma propriedade.

Veja, abaixo, os números da fazenda.

Os números da Fazenda Talismã, de Leonardo

A fazenda é avaliada em R$ 60 milhões. Na propriedade, há uma mansão, quartos estilo bangalô, piscina, quadras esportivas, um lago e uma capela. Partes da fazenda foram mostradas em um vídeo feito por Virginia Fonseca, influenciadora e nora de Leonardo, em um vídeo de "mini-férias". Veja fotos abaixo.

O local ocupa uma área de mais de mil hectares. Cada hectare tem aproximadamente o mesmo tamanho de um campo de futebol, o que, no total, soma cerca de 10 milhões de metros quadrados destinados à fazenda.

A fazenda abriga mais de 5 mil cabeças de gado. A pecuária é a principal atividade exercida no local, mas, em 2022, o terreno foi arrendado para um terceiro, encarregado do plantio de grãos. Segundo a fiscalização, porém, a limpeza e preparação do local ainda seriam responsabilidades do cantor.

Seis pessoas foram resgatadas em condições degradantes, um dos elementos que configuram a escravidão contemporânea. Uma delas era um adolescente de 17 anos, que relatou à fiscalização que o local onde ficava não tinha chuveiro, pia e estava "extremamente sujo, com muitas fezes de morcego". Outras 12 pessoas foram encontradas trabalhando sem carteira assinada "na mais completa informalidade".

O que Leonardo disse

O cantor ficou "surpreso e muito triste" por ter seu nome incluído na lista. "Eu já plantei tomate, sei como é uma vida difícil. Eu, [pelo meu] coração, jamais faria isso", afirmou.

Há um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. O Brasil inteiro me conhece, sabe a pessoa que sou, da idoneidade que tenho. [...] Eu não me misturo nessa lista que fizeram de trabalho escravo. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Sempre serei contra isso.

Leonardo

O músico afirmou que não sabia das condições em que um arrendatário da Fazenda Lakanka mantinha seus funcionários. A Fazenda Lakanka é anexa à Fazenda Talismã. "Surgiu um funcionário nessa fazenda que arrendei, que não conheço, nunca vi. [...] Eu não conheço quem estava naquelas 'casinhas', quem os colocou lá", disse.

Ele defendeu que o caso foi arquivado, e a multa em seu nome, paga. "Foi lavrada uma multa para mim, que sou proprietário da Fazenda, mas não da Fazenda Talismã, mas da Fazenda Lakanka, que arrendei para ser plantada a soja. Até aí, a gente respeita o Ministério Público, mas essa multa foi acertada, inclusive já tá tudo arquivado".

Paulo Vaz, advogado de Leonardo, reiterou que a responsabilidade era do arrendatário do local. "Tratava-se de uma área arrendada, que todas essas pessoas tiveram as indenizações pagas e os processos se encontram arquivados", disse a Repórter Brasil.

Veja fotos da fazenda Talismã:

Conheça a fazenda "Talismã" do cantor Leonardo Imagem: Reprodução/YouTube

Lago que fica dentro da fazenda Talismã Imagem: Reprodução/YouTube

Sala da casa da fazenda Talismã Imagem: Reprodução/YouTube

Quadra de futevôlei que fica na fazenda Talismã Imagem: Reprodução/YouTube

Virginia Fonseca mostrou detalhes da "Fazenda Talismã" em vídeo de mini-férias com o sogro Imagem: Reprodução/Youtube/Virginia Fonseca

Capela que fica na fazenda de Leonardo Imagem: Reprodução/YouTube

Parte interna da capela da fazenda de Leonardo em Goiás Imagem: Reprodução/YouTube