Ex-atriz mirim da Globo celebra trabalho como professora: 'Me orgulho'

Carolina Pavanelli, 37, ex-atriz mirim da Globo, celebrou o Dia dos Professores, nesta terça (15)

O que aconteceu

Carolina, que protagonizou a novela "Sonho Meu", de 1993, usou suas redes sociais para comemorar a data.

Pavanelli trabalha há mais de uma década como professora de redação em um colégio particular no Rio de Janeiro. "Há 14 anos, venho dedicando a minha vida ao ofício de educar e tenho tido muita sorte de poder atuar nisso em áreas diferentes: em sala de aula, escrevendo material didático, formando professores, pensando e elaborando currículos, usando tecnologia. Sou profundamente grata aos lugares por onde passei por me confiarem em uma caminhada da qual me orgulho, mas principalmente a cada estudante que, de alguma forma, presencial ou remotamente, via aula ou via livro, sabendo ou não quem eu sou, me permitiu tocar sua vida. Que assim seja."

Com 6 anos de idade, ela fez muito sucesso como atriz. Carolina fez participações na TV, por exemplo, no especial de Natal da Xuxa, e também atuou nas novelas "Quem é você?", "Meu bem querer" e "Malhação", em 1997.

Em 2010, ela se formou em comunicação social pela UFF (Universidade Federal Fluminense). A partir daí, a ex-atriz passou a trabalhar como professora.