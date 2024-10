'Cansei! Zé Love é chato e sem argumento em brigas na Fazenda', diz Chico

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram de decisão de Zé Love, fazendeiro da rodada, de mandar Yuri para a roça em A Fazenda (Record). "Vou falar que me ofendeu na justificativa , e hoje de novo de 'safado' e 'sem-vergonha'", declarou o ex-jogador.

"Eu tenho uma reclamação para fazer", começa Barney. "Eu tô achando as brigas do Zé Love muito chatas. Ele fala sempre a mesma coisa, ele sempre num tom agressivo, meio chato. Não tem repertório", avalia.

O apresentador lembra que ontem, em uma discussão com Sacha, Love retomou os mesmos argumentos que o ator não é casado e não tem filhos. "Que papo é esse?"

Eu gosto do Zé Love que ele tem um ímpeto, acho ótimo. Mas às vezes ele fica preso em chatices, que pra mim tá ficando um pouco difícil de acompanhar. Até por isso que eu acho que ele não vai conseguir render esse suposto favoritismo que ele conseguiu no começo. Porque a história dele é chata.

Bárbara argumenta que nas brigas entre Yuri e Zé Love, quem tem uma postura divertida é o bombeiro da Eliana. "Ele tá numa onda de deboche, de ficar dançando. Então o Zé tá lá gritando, e o Yuri fazendo dancinha, isso acaba sendo engraçado."

Ela reflete que o que falta no ex-jogador é mais leveza na casa e apesar de ser estrategista e fazer boas análises, Love não é bom no embate. "Quando ele vota é bom, quando comenta de jogo é bom, mas quando ele tá na treta em si, ele não é um personagem de legal de assistir brigando."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 47418 votos 0,72% Albert Bressan 0,68% Babi Muniz 3,52% Camila Moura 0,68% Fernanda Campos 0,65% Fernando Presto 0,69% Flor Fernandez 0,07% Flora Cruz 0,73% Gui Vieira 1,89% Gilsão 0,38% Gizelly Bicalho 1,58% Juninho Bill 2,66% Júlia Simoura 0,16% Luana Targino 32,29% Sacha Bali 7,50% Sidney Sampaio 0,44% Suelen Gervásio 2,20% Vanessa Carvalho 4,93% Yuri Bonotto 4,95% Zaac 33,28% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 47418 votos

