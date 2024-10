Sidney alfineta Sacha em A Fazenda 16: 'Você é sim manipulador'

Após discutir com Suelen depois de sua volta da roça em A Fazenda 16 (Record), Sacha também se envolveu em um atrito com Sidney.

O que aconteceu

A treta começou quando Sacha se dirigiu a Sidney, Flor, Gilsão e Albert. O ator pediu para que, quando fossem votar nele, falassem de coisas que viram e disse nunca os ter manipulado.

Sidney retrucou o ator. "O meu discurso com você foi claro desde o primeiro momento. O que falei sobre você, eu vou repetir e continuo achando: você é um jogador, inteligente e é tendencioso nas conversas. Você tendencia o assunto para onde é favorável a você. Se isso é manipulador ou não..."

Sacha o rebateu. "Então poderia ter falado isso no seu discurso. Você falou que eu era manipulador."

Sidney explicou. "No meu vocabulário, você é, sim, um manipulador, porque tendencia a conversa para o local que é favorável a você. Se na interpretação de outras pessoas não é, paciência, eu tenho direito a ter minha opinião."

Mais uma vez, estou levantando pra falar com você, porque eu tenho meu direito, minha voz. Estou em alto e bom tom como falei pra você no primeiro dia, que eu vou dizer, sim, o que acho de você. Você não vai dizer pra mim o que eu tenho que falar na hora que for votar em você. Sidney Sampaio

Sacha insistiu que não tentou manipulá-lo. "Mas eu nunca te dei essa imagem de manipulador. Eu tentei te manipular?"

Sidney discordou. "Na minha opinião, sim. Você foi tendencioso a fazer que eu enxergasse o jogo da sua maneira. Olha se você não é manipulador! Você falou 'por favor, não digam'... Você tá me dizendo o que eu posso dizer!"

Na sequência, Sidney ainda teve um leve atrito com Yuri devido a Sacha.

