Luana manda recado para o Brasil: 'Vocês não odeiam grupão? E agora?'

A eliminação de Cauê na 3ª roça de A Fazenda desestabilizou bastante seus aliados. Luana chorou muito e criticou as decisões do público.

O que aconteceu

No quarto com suas aliadas, Luana desabafou e chorou sobre a nova maior aliança do reality rural: o grupo de Zé Love. "Quero ver, na semana que vem, eles todos votando em uma única pessoa, porque agora eles são o grupão."

Olha aí, Brasil! Vocês não odeiam tanto o grupão? Temos outro agora, outro grupão! Agora eu quero ver a palhaçada que vai ser aqui! Vocês não gostam de botar aqui? Vamos ver como vai ser daqui em diante! Isso não é dinâmica de jogo, não é defesa. Já deixamos claro que é burrice! Se ambas as partes continuarem errando nisso, o Brasil vai lá!

Luana: "Aí Brasil, vocês num odeiam tanto grupão? Temos outro grupão agora. Quero ver a palhaçada que vai ser aqui. Vocês num gostam de ver aqui no grupão? Vamos ver como vai ser daqui em diante!" #AFazenda pic.twitter.com/F79gStixIO — Dantas (@Dantinhas) October 11, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 7020 votos 0,23% Albert Bressan 0,28% Babi Muniz 4,77% Camila Moura 0,10% Fernanda Campos 0,64% Fernando Presto 0,93% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,10% Gui Vieira 10,74% Gilsão 1,03% Gizelly Bicalho 0,13% Juninho Bill 0,06% Júlia Simoura 0,19% Luana Targino 28,18% Sacha Bali 8,40% Sidney Sampaio 0,10% Suelen Gervásio 8,62% Vanessa Carvalho 21,28% Yuri Bonotto 0,46% Zaac 13,73% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7020 votos

