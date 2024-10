Não tem por que pressionar Raquel para aparecer em público agora

Na segunda-feira (6), Raquel Brito foi desclassificada de A Fazenda (Record), devido à orientação médica. Depois de sentir dores no peito e desistir de uma prova, a ex-peoa foi hospitalizada enquanto estava no reality show. Depois de uma noite de observação e exames, foi recomendo cuidados especiais para a saúde, o que a levou a deixar o programa.

A equipe das redes sociais se pronunciou sobre o ocorrido, publicando um boletim médico que afirmava que a irmã de Davi estava bem, porém, Raquel não apareceu em suas redes para falar sobre o ocorrido. "Agora, não tem porque a gente correr com os fatos. Foi grave o suficiente para ela precisar ser desclassificada do programa e para estar no hospital. A gente vai ficar sabendo quanto estiver que saber, não tem porque fazer um pressão para ver ela", avalia Chico Barney.

Bárbara Saryne concorda que conforme foi assistido pelo público no programa de segunda-feira (7) de A Fazenda, foi visível o quanto ela estava mal e é uma questão de saúde, não apenas uma desistência. "A gente não tem exatamente o diagnóstico, mas se não fosse minimamente grave, a emissora não abriria mão de uma participante como a Raquel, que trazia curiosidade, que fazia com que olhassem para o programa, que especulassem sobre o Davi. É porque ela realmente precisa de cuidados."

E foi a decisão mais acertada, para proteger a Raquel, que é quem está com problema de saúde. e a emissora. Eles não iam correr o risco de deixar uma participante lá, que precisa de tratamento e acontecer algo pior em outro momento. Então foi a decisão mais prudente.

Em seu perfil nas redes socias, Elisangela Brito, mãe da Raquel, falou na noite de segunda-feira (8) que sofreu trotes falando que a filha estava entubada. "Aqueles que querem tripudiar mais em cima da nossa dor", desabafou.

"Essa história de trote é sacanagem, um mínimo de humanidade", reflete Chico Barney. Os comentaristas avaliam que as pessoas esquecem de ter empatia, de tratar os participantes de forma humana quando se trata de torcidas ou de haters.

"É programa entretenimento, eles tão ali para brincar, se votar, a gente vai criar ranço, mas é isso. Quando sai dessa esfera, vai para a saúde, ai não tem brincadeira, não tem nada que justifique comentários maldosos", finaliza Bárbara.

