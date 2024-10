Peões reclamam de ausência de fazendeira: 'Qual vai ser a desculpa?'

Ao acordarem cedo na manhã de sábado (5) na sede de A Fazenda 16 (Record) para o trato dos animais, Fernando e Fernanda reclamaram que a fazendeira Júlia continuou dormindo.

O que aconteceu

Enquanto se preparavam para descer, os dois comentaram o fato. Fernando disse que não iria acordar Júlia. "'Só acho que não sou obrigado a cobrar responsabilidade dos outros. Todo dia ter que ir, entendeu?".

Fernanda concordou com o chef. "Qual vai ser a desculpa de hoje? Que ela passou mal?".

Fernando ainda apontou que Júlia atrapalha. "Sem contar que às vezes mais atrapalha que ajuda."

O cozinheiro finalizou. "Prefiro deixar ela dormindo".

Alguns minutos após os peões começarem o trato, Júlia se levantou e foi ajudá-los.

