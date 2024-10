Lore Improta desmente boatos de crise com Leo Santana: 'Criam fanfic'

Neste sábado (5), Lore Improta desmentiu boatos de que estaria com uma crise no casamento e brigou com Leo Santana.

O que aconteceu

Lore falou do assunto através dos Stories do Instagram. Ela estava no banco do carona de um carro dirigido por Leo Santana. Os dois estão nos Estados Unidos.

"Tava falando com o Leo. Vocês criam uma fanfic que a gente tava brigado desde o aniversário de Liz, porque a gente tava muito separado na festa. Eu falei 'gente, como assim?'. A gente tem que dar conta de não sei quantos convidados", afirmou Lore.

Leo então também opina: "E se tiver [brigado]? Casal briga, é normal, se chateia um com o outro. Mas não é o nosso caso".

"Não muito, né?", pergunta Lore. "Graças a Deus", responde Leo.

Lore ainda lembrou um dos mil comentários feitos em recente publicação no Instagram. Segundo Lore, uma pessoa questionou porque o abraço dos dois não estavam abraçados "mais aconchegados" e que os dois estariam estranhos.

Lore Improta reagiu a comentário sobre foto com Leo Santana em que os dois não estariam "abraçados suficientes" Imagem: Reprodução/Instagram @loreimprota

"Gente, que loucura. Na próxima foto a gente precisa estar muito agarrado, porque tão achando que a gente tá separado e só fingindo", falou Lore.

Leo Santana complementa: "Graças a Deus [estamos] há oito anos bem. Volto a dizer: casal exclui, se chateia com o outro, mas é normal. Não é nosso caso, estamos bem, mas as vezes acontece e está tudo bem. Vai cuidar da vida sua mulher", falou o cantor para a pessoa que fez o comentário.

Embed Lore: