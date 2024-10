Festival do Rio e Mostra Alemã têm programações gratuitas no Rio; veja

De Splash, no Rio

Nos próximos dias, festivais de cinema vão exibir produções cinematográficas gratuitamente no Rio de Janeiro. Agenda traz filmes nacionais e internacionais.

Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!

Gratuito, evento traz panorama da cinematografia feminina alemã e histórias vividas por mulheres de diferentes realidades. Programação começou no dia 26 de setembro e segue até 7 de outubro, no CCBB Rio de Janeiro.

3/10 (quinta-feira)

17h30: "As filhas de Zuhur", de Laurentia Genske e Robin Humboldt (2021, 89m) / 16 anos

4/10 (sexta-feira)

18h15: "República do Silêncio", de Diana El Jeiroudi (2021, 190m) / 16 anos

5/10 (sábado)

15h: "Dancing Heartbeats", de Lisa Wagner (2023, 92m) / 10 anos

18h: "Os Ordinários", de Sophie Linnenbaum (2022, 124m) / 12 anos

6/10 (domingo)

15h: "Le Prince", de Lisa Bierwirth (2021, 125m) / 12 anos

17h: "Sete Invernos em Teerâ", de Steffi Niederzoll (2023, 99m) / 16 anos

7/10 (segunda)

18h15: "Ela Chef" (She Chef), de Melanie Liebheit e Gereon Wetzel (2022,105m) / 12 anos

Festival do Rio 2024

Com mais de 300 filmes na programação, o Festival do Rio começa nesta quinta-feira (3) e também tem sessões gratuitas realizadas no Centro Cultural Justiça Federal (CCJF). Entre os dias 5 e 10 de outubro, espaço recebe projeções de filmes selecionados nas mostras Cine Memória LUPA, Cinema Circulação e Cinema Capacete: Filmes de Artistas.

O público também tem a opção de participar gratuitamente das sessões seguidas de debates dos filmes da Competição Oficial da Première Brasil, que acontecem no Cine Odeon na parte da tarde. As projeções contam com uma cota de 150 ingressos gratuitos por sessão, que podem ser reservados online. Esgotada a cota de gratuidades, ingressos custam R$ 10.

5/10 (sábado)

13h30: "Mambembe", de Fabio Meira

16h30: "Os Enforcados", de Fernando Coimbra

6/10 (domingo)

13h30: "3 Obás de Xangô", de Sérgio Machado

16h30: "Manas", de Marianna Brennand

7/10 (segunda-feira)

13h30: "Quando Vira a Esquina", de Chris Alcazar

16h30: "Betânia", de Marcelo Botta

8/10 (terça-feira)

10h30: "Kasa Branca", de Luciano Vidigal

13h30: "O Silêncio das Ostras", de Marcos Pimentel

16h30: "Baby", de Marcelo Caetano

9/10 (quarta-feira)

13h30: "Salão de Baile", de Juru e Vitã

16h30: "Retrato de um Certo Oriente", de Marcelo Gomes

10/10 (quinta-feira)

13h30: "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa

16h30: "Serra das Almas", de Lírio Ferreira

11/10 (sexta-feira)

10h30: "Alma Negra", do Quilombo ao Baile, de Flavio Frederico

13h30: "Lispectorante", de Renata Pinheiro

16h30: "Malu", de Pedro Freire

12/10 (sábado)

13h: "A Queda do Céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha

16h30: "Enterre Seus Mortos", de Marco Dutra