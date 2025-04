Andressa Urach surge com lábios aumentados após procedimento: 'Tô amando'

Andressa Urach, 37, surgiu nas redes sociais com os lábios mais volumosos, após submeter-se a um procedimento estético.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto publicou o resultado imediato da intervenção em suas redes sociais. "Finalizamos o protocolo da Andressa. Além da pele, eu dei uma arrumada na boca dela, que a boca dela estava precisando de um contorno. A gente fez um coraçãozinho nos lábios e deixei o queixinho um pouquinho mais delicado — porque, mesmo harmonizada, ela estava com o rosto muito quadrado", explicou a biomédica Ísis Gomes, responsável pelo processo.

Urach afirmou ter ficado muito satisfeita com as mudanças estéticas. "Eu tô amando! Estou com um pouquinho de anestesia, mas a pele é outra. Estou sentindo ela mais jovem, mais firme. Acabou com a flacidez, com as linhas de expressão... Eu tô apaixonada!"

Andressa Urach foi escolhida para estampar a capa da edição de maio da revista Glamour Bulgária. Nas páginas da publicação, ela fala sobre os desafios enfrentados em relação à saúde mental, à maternidade e aos caminhos que tem buscado no empreendedorismo e na espiritualidade.