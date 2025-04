Xuxa é homenageada na Globo: 'Pessoas me aceitaram do jeito que sou'

Xuxa, 62, marcou presença no Encontro (Globo). Splash apanhou a atração direto dos estúdios e conta tudo o que a emissora não mostrou no ar.

O que aconteceu

Participação faz parte das comemorações dos 60 anos do canal da família Marinho. A chegada da "Rainha dos Baixinhos", logo no início da atração, emocionou a plateia -composta principalmente por fãs. Muitas pessoas presentes no estúdio estavam com os olhos cheios d'água e respondiam em voz alta a qualquer fala da artista.

Durante o programa, Xuxa relembrou momentos importantes da carreira e falou sobre o carinho dos fãs. "Eu ouço essas histórias de quem cresceu comigo e me sinto tão privilegiada, tão feliz de poder aprender com eles", disse.

Ela também comentou sobre como se sentiu aceita pelo público. "Quando eu falo para as pessoas que não estava preparada, elas me prepararam. Eles me aceitaram do jeito que sempre fui. Com meus erros, equívocos, brincando".

Um dos momentos de destaque foi a entrada surpresa das Paquitas. Figuras icônicas do "Xou da Xuxa" e do "Xuxa Park", elas surgiram da plateia cantando sucessos e surpreenderam até a própria Xuxa.

Apresentadora elogiou suas ex-assistentes de palco, mencionando o documentário "Pra Sempre Paquitas" no Globoplay. Ela afirmou que "Todas elas têm muito valor" e estão "preparadas para cantar, atuar, dirigir".

A presença de Xuxa é sempre um evento, e a produção do Encontro preparou um esquema visivelmente reforçado para recebê-la. Programa comandado por Patrícia Poeta homenageia as mulheres que fizeram história nas manhãs da Globo. Além de Xuxa, a atração já recebeu nomes como Ana Maria Braga, Fátima Bernardes e Simony. Amanhã será a vez de Angélica.

No dia 28 de abril, o Encontro exibe um programa totalmente dedicado à dramaturgia da emissora. Patrícia recebe os atores Reginaldo Faria e o filho, Marcelo Faria.

Xuxa e Globo

Xuxa foi contratada pela Globo em 1986 para comandar o Xou da Xuxa Imagem: Blad Meneghel

Xuxa foi contratada pela Globo em 1986 para comandar o Xou da Xuxa, programa que a consagrou e definiu uma era no entretenimento infantil. A atração, que era exibida nas manhãs de segunda a sábado, misturava brincadeiras, apresentações musicais, números circenses e desenhos animados.

A referência às crianças como "baixinhos" lhe rendeu o apelido de "rainha dos baixinhos". O sucesso do programa impulsionou o lançamento de diversos produtos licenciados com a marca da apresentadora, como bonecas, roupas e acessórios.

Referência às crianças como "baixinhos" lhe rendeu o apelido de "rainha dos baixinhos" Imagem: Divulgação/Globo

O Xou da Xuxa ultrapassou as fronteiras brasileiras, ganhando versões em diversos países da América Latina e nos Estados Unidos. Durante esse período, a vida pessoal da artista também ganhou notoriedade, especialmente o namoro com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna.

Em 1991, ela apresentou o Paradão da Xuxa Especial, que em 1992 se tornou um programa semanal. Em 1993, estreou um programa dominical com seu nome, misturando brincadeiras, entrevistas e música. Rainha dos baixinhos também comandou outras atrações, a exemplo de Xuxa Park, Planeta Xuxa, TV Xuxa e Conexão Xuxa.

Xuxa apresentou série sobre adoção de animais no Fantástico Imagem: Divulgação/Blad Meneghel

A apresentadora deixou a Globo em 2014, após uma parceria de 28 anos, e migrou para a Record. A artista experimentou outros formatos no canal de Edir Macedo, onde comandou atrações como Xuxa Meneghel, Dancing Brasil e The Four Brasil. Ela trabalhou por lá de 2015 a 2020.

Xuxa assinou um novo contrato com o canal em 2024, cerca de dez anos após deixar a emissora, para apresentar um quadro no Fantástico em 2025. O Deu Petch! mostra a famosa visitando ONGs especializadas em resgate e adoção animal. Ela acompanha os pets abandonados e os ajuda a encontrar um novo lar.