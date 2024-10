Yuri e Babi trocam farpas após formação da segunda roça: 'Você é moleque'

Além de Zaac, Babi também se envolveu em uma discussão com Yuri após a formação da segunda roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Babi reclamou com o peão após ele chamar todo o grupinho de idiota.

Yuri rebateu a ex-panicat. "Tu é uma planta."

Babi se exaltou com Yuri. "Você é quem? Quem é você? O bombeirão?".

Outros peões se colocaram entre os dois, percebendo que a discussão começou a escalonar.

Yuri continuou provocando Babi. "Vou pegar o regador lá."

Babi o rebateu. "Quem é você, amor? Idiota! Você é moleque. Se você me xingar, eu vou te xingar também."

