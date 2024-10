Dedo selado e sem continuação: Como foi o fim de 'Jujutsu Kaisen'

"Jujutsu Kaisen" chegou ao fim, pelo menos na versão em quadrinhos. No último domingo (29) foi lançado na revista Shonen Jump o 271º capítulo do sucesso criado por Gege Akutami.

O anime atualmente está em sua segunda temporada, tendo adaptado até o final do Incidente em Shibuya, então aqui em Splash vamos dar spoilers de como foram os últimos capítulos dos quadrinhos que encerraram o mangá.

Atenção! Continue lendo apenas se quiser saber como acabou a história de Yuji Itadori e os demais feiticeiros jujutsu.

O retorno de Nobara

Enquanto o leitor testemunhava um flashback de Yuta e Gojo debatendo a possibilidade de usarem Rika para engolir o dedo do Sukuna e copiar suas habilidades, o mangá voltou ao presente para agradar os fãs com um retorno inesperado, mas muito querido.

Nobara retorna em "Jujutsu Kaisen" Imagem: Reprodução/Shueisha/MangaPlus

Gakuganji e Utahime estavam na sala na qual estava o último dedo do Sukuna, e logo vemos Nobara viva e ajudando com sua técnica de ressonância. A personagem havia sido dada como morta durante os eventos do Incidente de Shibuya, mas aparentemente sobreviveu de alguma forma ao ataque de Mahito.

Mas onde Nobara estava? Bem? Estava desacordada. Nobara chega apenas de última hora para o combate final, mas pelo menos ela consegue causar dano na alma de Sukuna e permite a Yuji Itadori dar um golpe no vilão.

O fim da luta com Sukuna

Após golpear o principal antagonista do mangá, vemos Sukuna sucumbir. Ele até tenta absorver novamente Megumi Fushiguro, mas o feiticeiro jujutsu consegue impedir o plano. Itadori sugere que Sukuna volte a fazer parte de seu corpo, e que pare de amaldiçoar as pessoas. Com um tom debochado, o vilão diz que é uma maldição e desaparece.

Final de "Jujutsu Kaisen" Imagem: Reprodução/Shueisha/MangaPlus

O pós-batalha começa daquele jeito descontraído de "Jujutsu Kaisen", com Nobara e Yuji tentando dar um susto em Megumi, que havia acabado de acordar. Todos os personagens se reúnem e abrem cartas que Gojo deixou para eles.

A carta a Nobara dizia a localização de sua mãe, já a destinada a Megumi trazia a seguinte mensagem: "É uma peninha, mas seu pai não tá mais viiivooo, Megumi! Eu matei ele!! Perdão pelo vacilo!".

Reunião com Yuta

O protagonista de "Jujutsu Kaisen 0" está vivo, ainda que com a testa cheia de pontos. Quem permitiu esse retorno foi Rika. Todos os personagens se reúnem e começam a debater como a luta final teria sido muito mais tranquila se todo mundo tivesse lidado de outra forma. Claro, depois de tudo resolvido isso é fácil de falar mesmo.

Inclusive, esse capítulo é marcado pelos personagens conversando sobre possíveis "furos" na história, como se o autor Gege Akutami tentasse responder às principais dúvidas dos fãs. E há também a revelação de que Higuruma está vivo, e que sobreviveu à luta porque aparentemente Sukuna não levou a sério o combate com ele.

Tristezas para Fushiguro

Fushiguro em "Jujutsu Kaisen" Imagem: Reprodução/Shueisha/MangaPlus

Uma das principais dúvidas dos leitores era sobre o Jogo do Abate, que em teoria não havia terminado ainda. Isso é respondido no capítulo 270, quando explicam que o jogo foi encerrado após os participantes reencarnados terem lutado juntos. Duas revelações também são feitas: havia pedaços do Tengen nos restos mortais de Sukuna e a irmã de Fushiguro faleceu.

O penúltimo capítulo já abre com Fushiguro no enterro de sua irmã, sofrendo com a situação. Mas nem tudo é ruim para o protagonista caladão, pois Hana agora ficará com ele como braço direito. E, claro, rola uma confusão sobre as intenções de cada um deles.

O caso final

Trio de "Jujutsu Kaisen" Imagem: Reprodução/Shueisha/MangaPlus

Alguns leitores ficaram decepcionados que "Jujutsu Kaisen" se encerrou com os protagonistas resolvendo um caso cotidiano, seguindo uma linha próxima ao final de "Yu Yu Hakusho". Aqui eles são chamados para investigar um homem supostamente possuído, mas há coisas estranhas acontecendo com sua esposa.

Itadori, Nobara e Fushiguro conseguem resolver o caso rapidamente e assim continuam sua carreira como feiticeiros jujutsu. Com o capítulo também fica a certeza de que Gojo está morto mesmo.

O mangá então se encerra mostrando que o dedo do Sukuna está no meio de uma floresta, selado em uma pequena construção de madeira.

Dedo do Sukuna em "Jujutsu Kaisen" Imagem: Reprodução/Shueisha/MangaPlus

Onde ler?

O mangá de "Jujutsu Kaisen" é publicado no Brasil pela editora Panini. Os capítulos finais podem ser lidos em português no site ou no app do MangaPlus.