Urach diz que queria ser paquita, mas alcançou R$ 3 mi com nudes: 'Venci'

Andressa Urach alcançou faturamento de R$ 3 milhões em nove meses de trabalho em seu perfil de conteúdo adulto na Privacy, segundo números da plataforma enviados a Splash.

O que aconteceu

A influenciadora, que recebeu um troféu em comemoração a essa conquista, compartilhou que muitas pessoas duvidaram dela ao longo do caminho. "Quando eu era criança, eu morava no interior do Rio Grande do Sul. Eu olhava as paquitas da Xuxa e dizia: 'Quero trabalhar na TV'. E todo mundo: 'Vai trabalhar na TV sendo do interior? Você não vai conseguir!'. Sempre palavras para te colocar para baixo, dizer que você não é nada, que você é burra. Mas eu pensava: quer ver que eu vou conseguir?"

Você é o que você pensa e a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Se você acreditar em si mesmo, não interessa se os outros não acreditam.

Andressa Urach

Urach diz que conheceu a Privacy por indicação de uma amiga após se afastar da Igreja e estar passando por problemas financeiros. "As pessoas que me acompanham sabem que a religiosidade tomou todo o meu patrimônio. E eu não queria voltar para a prostituição, porque eu já tinha vivido isso. Foi uma fase da minha vida e foi importante porque construí um patrimônio. De uma certa forma eu tenho vergonha? Tenho, mas faz parte da minha vida, faz parte do meu passado, não posso mudá-lo."

Até que uma amiga disse: 'Porque você não cria conteúdo?'. Eu nem sabia o que era isso. Aí ela falou da Privacy. Então eu pensei: 'Entra de cabeça e vai! Leva isso como uma empresa, como um trabalho'. E foi o que eu fiz.

Andressa Urach

Agora, após mais de 550 posts em seu perfil, Urach diz colher o reconhecimento após todo "esforço e preconceito" que passou. "Eu venci, eu consegui sair do fundo do poço... Não tem empresa, juiz ou médico que ganhe o que eu ganhei em 11 meses que estou na rede social. Não preciso do velho da lancha, agora eu sou a velha da lancha", diz, aos risos.