Yas: Na onda dos remakes, 'Mania De Você' é a nova versão de 'Você Decide'

"Mania De Você" (Globo) avança na trama de forma picotada e pouco conectada.

Yas Fiorelo afirma que os episódios da novela tem pequenos furos, e que até os personagens estão parecidos entre si.

Era uma grande oportunidade que a Globo tinha de trazer de volta esse espírito de novela das 21h. Sinto falta ainda de entender a novela Yas Fiorelo

Novela é remake de 'Você Decide'

Com tantas mudanças repentinas na trama, a novela também parece "do it yourself", brinca Yas. "Eles botam no ar, mas o resto é com a gente. Eu sou diretora, você é, todos nós trabalhamos na Globo agora".

"'Mania de Você' é um remake de 'Você Decide' que ninguém pediu", conclui Yas.

