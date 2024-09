Teatro UOL é eleito Melhor Teatro de Humor no prêmio O Melhor de São Paulo

O Teatro UOL foi eleito o Melhor Teatro de Humor no prêmio O Melhor de São Paulo, promovido pela Folha de S.Paulo.

A escolha foi feita pelos profissionais da redação do jornal. O prêmio busca ampliar e valorizar a cultura em seus vários segmentos, celebrando também, em outras edições, cinemas, restaurantes e casas de show.

O teatro oferece programação variada, com espetáculos para todas as idades. Entre as comédias, estão em cartaz "Ainda Dá Tempo", com Ricardo Tozzi e Bruna Thedy, "Não! A Comédia para Quem Tem Dificuldade de Dizer Não", com Adriana Birolli, e "King Kong Fran", com Rafaela Azevedo. Para o público infantil, "Os Saltimbancos", de Chico Buarque, e "A Pequena Sereia" completam a programação.

O Teatro UOL fica no terraço do Shopping Pátio Higienópolis em uma área de 470 m² com capacidade para 300 lugares. Inaugurado em 2001, já recebeu mais de três milhões de espectadores desde sua inauguração.

Teatro UOL

Avenida Higienópolis, 618 - Shopping Pátio Higienópolis - Piso Terraço - São Paulo

Ingressos disponíveis no site ou na bilheteria