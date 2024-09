Com apenas 13,39% dos votos, Gael Vicci é 8º eliminado do Estrela da Casa

Gael Vicci foi o oitavo eliminado do Estrela da Casa (Globo) após a disputa tripla em batalha com Leidy Murilho e Nicole Louise.

O que aconteceu

Menos votado para ficar deu adeus ao jogo a poucos dias da final: Gael recebeu apenas 13,39% votos do público e deixa o reality a quatro dias da grande final.

Participantes salvas pelo público foram anunciadas em ordem aleatória: Leidy Murilho garantiu a permanência no jogo com 62,01% dos votos. Nicole Louise também continuará no game graças a porcentagem de 24,60% de preferência do público. Seguem na corrida pelo prêmio de R$ 750 mil da atração musical.

Como é a votação do Estrela da Casa? O novo reality de música da Globo conta com votação popular para manter o participante no jogo. Ou seja, o menos votado dá adeus a competição.

Eliminação ocorreu após os três participantes fazerem uma apresentação ao vivo. Gael Vicci cantou "Back To Black" (Amy Winehouse), enquanto Leidy Murilho performou "Vem Com Josué Lutar Em Jericó" (Eli Soares) e Nicole Louise cantou "Pássaro de Fogo" (Paula Fernandes).

O programa desta sexta-feira (27) teve plateia montada dentro da casa. 30 pessoas selecionadas viram a eliminação diretamente do gramado da área externa da casa.