Mãe de Deolane se pronuncia pela primeira vez após prisão: 'Nunca imaginei'

Solange Bezerra, 56, postou uma série de stories agradecendo os fãs após sair da prisão.

O que aconteceu

Nunca imaginou ser presa. "Ainda estou muito emocionada, minha ficha ainda não caiu, nunca imaginei passar por tudo que passei. Quem me conhece há trinta, quarenta anos, sabe que não preciso explicar nada", disse a influenciadora.

Foram dias bem difíceis na vida da mamãe de vocês, mas prometo que assim que eu estiver mais forte a gente vai conversar. Solange Bezerra

Evitou dar detalhes sobre o caso. "Meus seguidores que chegaram agora merecem uma explicação, mas no momento eu não consigo nem falar direito as coisas. Posso falar algo que não devo e não quero prejudicar minha filha, me prejudicar. Confio muito na Justiça e tudo vai ser esclarecido".

Agradeceu o apoio dos fãs que acamparam na frente da prisão. "Hoje quando eu saí eu vi o carinho de todas as pessoas que acamparam lá na frente, que tatuaram o nosso nome na pele. Isso foi muito gratificante para mim, porque o diabo tenta a todo momento nos envergonhar. Mas não vai conseguir, porque eu confio muito na Justiça de Deus e dos homens."