'Blue Lock', 'Re:Zero' e mais novidades da Crunchyroll para outubro

A Crunchyroll divulgou os animes que irá lançar no Brasil durante temporada de outubro, também chamada de temporada de outono (pois é essa estação no Japão). Entre os destaques estão "Re:ZERO", "Dragon Ball DAIMA" e "DAN DA DAN".

Próxima temporada também teremos mais animes dublados. Entre as novidades estão as séries "365 Days to the Wedding", "DEMON LORD 2099" e "Nina the Starry Bride". As novas temporadas de "Re:ZERO", "Rurouni Kenshin" e "Blue Lock" também ganharão vozes brasileiras.

Vale lembrar que também teremos animes saindo em outros serviços de streaming. O Prime Video deve trazer "Magilumiere", Netflix virá com "Ranma 1/2" e "Blue Box" e por aí vai.

Dia 23 de setembro às 19h teremos a nossa LIVE no YouTube de Splash UOL para falar das novidades do mês e, claro, sobre o final de "Jujutsu Kaisen" que está vindo aí. Clique aqui para já ativar o sininho e acompanhe o canal do WhatsApp porque lá revelaremos quem será o convidado especial.

"Solo Leveling - Arise from the Shadow", a nova temporada de "Solo Leveling" chega em janeiro de 2025. Além disso, confirmaram uma exibição especial nos cinemas resumindo a série e trazendo os dois primeiros episódios da próxima temporada.

A apotecária não vai acabar! Lembram que Nekokurage, artista do mangá de "Diários de uma Apotecária", estava enfrentando problemas na Justiça por crime de evasão fiscal? Pois é, aparentemente tudo está sendo resolvido e Nekokurage está recebendo ajuda de um contador. Em uma postagem na rede social X, Nekokurage agradeceu o carinho dos fãs e disse que deve continuar o mangá até como forma para retribuir tudo.

Tem anime dublado também na TV paga! Às sextas-feiras, sempre às 20h30, a PlayTV exibe o "Anime Onegai TV". O programa tem apresentação de Thaís Hern e exibe dois animes: "Ririsa, Uma Garota em 2.5D" e "Minha Amiga Nokotan é um Cervo".