Suelen explica jeito debochado em tretas em A Fazenda: 'Ainda é pouco'

Suelen, que já se envolveu em algumas tretas desde o início de A Fazenda 16 (Record), falou sobre o assunto com Camila e Flora na tarde desta quinta-feira (19).

O que aconteceu

Camila conversou com a aliada e aconselhou sobre usar de deboche em tretas. "Eu sinto em você a coerência. Eu entendo tudo que você fala. O que você fala eu concordo. Você é muito lógica. Só que eu acho que a forma que você fala às vezes leva as pessoas a te interpretarem de uma forma que você não é e isso me preocupa sobe seu jogo. Poque eu vejo em você um potencial muito grande."

A professora ressaltou que Suelen deveria não render tanto as tretas em que se envolve. "Eu entendo você não deitar pra ninguém e você tá certa. Mas tem hora que é não render aquilo."

Flora concordou com Camila. "É saber a hora de frear, pra você não se perder."

Suelen explicou porque se posiciona nas tretas. "A pessoa já veio iniciar a parada comigo com o pé na porta. A pessoa vem e eu fico: 'Por que a pessoa nunca chega de boa pra falar comigo?' Já chega de pé na porta. Eu tenho um problema com isso. Quando a pessoa vem chegar querendo massacrar, eu falo: 'Vou mostrar como se faz'."

A pessoa que vem com o 'pezão' na porta tem que sentir. O mundo é reativo, não só eu. Suelen

Ela também falou sobre responder com deboches. "O Zaac pegar e falar dos meus cabelos. Eu não consigo entender. O que eu acho que tô fazendo de não frear ainda é pouco. Eu fico de deboche. Ele falou do meu cabelo e eu fiquei nessa."

Camila ressaltou mais uma vez que sua preocupação é com a forma como a peoa tem sido vista fora da casa. "Você não é isso, você não é uma pessoa grossa, reativa."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Resultado parcial Total de 58501 votos 0,19% Babi Muniz 29,26% Camila Moura 4,32% Fernanda Campos 0,11% Fernando Presto 0,36% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,78% Gilson de Oliveira 1,93% Gui Vieira 0,74% Juninho Bill 1,23% Júlia Simoura 0,07% Luana Targino 2,03% Larissa Tomásia 56,45% Raquel Brito 0,12% Sacha Bali 1,27% Sidney Sampaio 0,09% Suelen Gervásio 0,07% Vanessa Carvalho 0,17% Yuri Bonotto 0,16% Zaac 0,55% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 58501 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso