Música juntas? Shakira grava vídeo com Anitta em boate de Miami; assista

Shakira e Anitta foram vistas curtindo a badalada boate Liv em Miami, na Flórida (EUA) e câmeras no local chamaram atenção para possível colaboração na madrugada de ontem para hoje.

O que aconteceu

Era madrugada deste domingo (15) quando a boate Liv compartilhou Stories no Instagram com as cantoras latinas. No vídeo, Shakira dança na frente de Anitta enquanto a colombiana mira a câmera.

Shakira apresentou na boate sua nova música "Soltera", ainda sem lançamento oficial.

Um quinteto. Na boate, Shakira estava acompanhada de Anitta, da atriz e influenciadora digital venezuelana Lele Pons, da atriz e cantora mexicana Danna Paola e da modelo Winnie Harlow.

Lele Pons, Winnie Harlow, Shakira, Anitta e Danna Paola na boate Liv Miami, nos Estados Unidos Imagem: Reprodução/Instagram @livmiami

Shakira feat. Anitta é real? No início da tarde, o perfil da casa noturna postou o vídeo do grupo no feed do Instagram e fãs especularam uma música das duas juntas. Não há informações oficiais sobre uma possível parceria.

Fãs especulam música conjunta de Shakira com Anitta Imagem: Reprodução/ Bluesky

"Pensei que era uma nova colaboração de Anitta e Shakira", escreveu uma fã em espanhol. "A rainha do Brasil com a rainha da Colômbia e da América Latina Shakira", exaltou um fã.

Aviso de filmagem. No local, um comunicado da Sony Music avisava os clientes sobre gravações e fotografias no local, mas não havia indicativo de videoclipe nem de música ou referências às artistas presentes.