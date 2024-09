Gio Ewbank se declara para família após aniversário: 'Meu presente'

Giovanna Ewbank se declarou para o marido, Bruno Gagliasso, e os filhos Titi, Bless e Zyan, após aniversário de 38 anos em suas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, a atriz compartilhou registros ao lado da família no Rancho da Montanha, morada de campo deles.

Esse é o meu presente! Todos os dias vocês são a minha alegria! Amo vocês, meus amores! Gio Ewbank no Instagram

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. "Lindos!", disse uma fã. "O presente mais valioso que existe", afirmou outro. "Família perfeita", completou mais um.

No sábado (14), Giovanna Ewbank ganhou festa de aniversário surpresa da família e amigos.A apresentadora, que completou 38 anos, chegou no Rancho da Montanha, em Membeca, interior do Rio de Janeiro, vendada pelo marido, Bruno Gagliasso.