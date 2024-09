Marina Ruy Barbosa vai interpretar Richthofen em série sobre Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpretará Suzane von Richthofen em "Tremembé" (Prime Video), série ficcional inspirada em histórias reais da penitenciária de mesmo nome.

Marina viverá Suzane desde os seus primeiros dias no presídio. As filmagens começam ainda este ano.

Segundo fontes, a série terá uma estética e uma proposta diferente dos filmes protagonizados por Carla Diaz, lançados nos últimos anos. A informação é do colunista de Splash Lucas Pasin.

A série também mostrará a vida na prisão de criminosos como Christian Cravinhos, Abdelmassih e Elize Matsunaga. Cravinhos foi condenado pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Roger Abdelmassih é um médico condenado pelo estupro de dezenas de pacientes em sua clínica de fertilização; e Elize Matsunaga foi condenada por assassinar o seu marido.

A série é inspirada nos livros "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora". As obras são do jornalista Ulisses Campbell, que também é roteirista juntamente com Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. Vera Egito também é diretora-geral e showrunner e a produção ainda conta com Daniel Lieff na direção.