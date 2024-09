Fresno se une a Chitãozinho e Xororó para lançamento de 'Camadas'

Nesta quinta-feira (5), A banda Fresno lançou a nova versão da música Camadas, em parceria com a dupla Chitãozinho e Xororó.

O que aconteceu

A canção original foi lançada em abril, na primeira parte do disco Eu Nunca Fui Embora. A faixa ganha uma versão com a presença da dupla Chitãozinho e Xororó e já está disponível nas plataformas de streaming.

Este lançamento antecipa a chegada da segunda parte do álbum Eu Nunca Fui Embora, programada para o dia 26 de setembro.

A colaboração entre a banda e a dupla sertaneja brinda uma parceria que arrebatou o público há 16 anos, quando eles participaram do Estúdio Coca-Cola, iniciativa produzida pela MTV Brasil para promover encontros entre artistas de diferentes gêneros com o intuito de reforçar como a música é plural e é capaz de unir as pessoas. "Nossa amizade começou naquela época e, desde então, os fãs associam muito a gente. Foi algo que deu muito certo. Diria que aquela gravação foi um dos pontos mais decisivos da nossa carreira até hoje", comenta Lucas.