Comentarista global e ex-bailarina do Faustão estão noivas; saiba quem são

Alline Calandrini, 36, e Stephanie Paula, 26, estão noivas, após 4 anos de namoro.

O pedido foi feito por Stephanie, durante um show de Amanda Coronha no Rio de Janeiro. Conheça mais sobre as noivas:

Alline

Natural de Macapá, Alline foi jogadora de futebol por 12 anos. Ela atuou por grandes clubes do país e pela Seleção.

Após sofrer uma lesão, focou em concluir a faculdade de jornalismo. Alline passou pela Band antes de chegar à Globo.

Foi contratada pela TV Globo no ano passado. Desde janeiro de 2023, ela já era comentarista de diversas competições masculinas e femininas no SporTV. Há quase 1 ano, estreou nas transmissões na TV aberta.

Stephanie

Stephanie é natural de Tiradentes (MG), mas já morou no Rio de Janeiro e na Espanha.

Ela fez curso de TV, teatro, apresentadora de TV e modelo, além de ser formada em jornalismo. Como atriz, Stephanie fez participações em A Lei do Amor e em Malhação (2018).

Em 2020, entrou para o balé fixo do extinto "Domingão do Faustão", da Globo. Ela seguiu com o apresentador na Band.

Stephanie é filha de Adelmo José, um ex-padre que largou a batina para ficar com sua mãe, a atriz e modelo Fátima.

O namoro

As duas se conheceram quando Alline, que procurava referências de transição capilar, seguiu Stephanie. Elas começaram a conversar.