Evento 'Purple Door' reúne fãs de Léo Santana em local secreto em Salvador

A plataforma francesa de streaming musical Deezer escolheu o Brasil para ser o primeiro país fora da França a receber o evento "Purple Door", um show exclusivo que une artistas e seus superfãs. E o baiano Léo Santana comandará a estreia, que acontece em um lugar secreto, em Salvador, no dia 11 de setembro.

O que vai acontecer

A primeira edição do "Purple Door" (porta roxa) contará com 300 convidados. O foco vai estar nos "Superfãs", nome dado pela Deezer aos usuários que mais dão play ao Léo Santana na plataforma.

Os ingressos foram distribuídos em ações especiais por Salvador. Ao longo da noite do dia 11/9, os fãs vão poder, além de assistir ao show, mergulhar na vida e na carreira do artista, a partir de uma imersão na obra de Léo Santana, cantor revelado no grupo Parangolé.

O evento contará ainda com coreografias de danças de hits do cantor e uma máquina de pegar brinde. Haverá ainda ativação com Music Quiz — uma das ferramentas mais utilizadas do app da plataforma — para as pessoas se desafiarem entre si, flash tattoo e muito mais.

Estamos sempre explorando novas formas de criar experiências inesquecíveis para os nossos usuários, e o 'Purple Door' chega ao Brasil para adicionar uma camada ainda mais profunda de conexão entre fãs e artistas. Yuri Valdevite, líder de Marketing Latam da Deezer

Após o evento, os superfãs poderão curtir um 'after' com o canal "Purple Door Léo Santana", que reúne toda discografia do artista, com foco em seus álbuns e EPs. Haverá ainda um espaço dedicado ao projeto "Léo & Elas", o último lançamento do artista.

Estamos muito felizes em trazer, pela primeira vez ao Brasil, o 'Purple Door'. Além disso, temos a oportunidade de sair do eixo Rio-SP, trazendo o evento para Salvador, casa da estrela desta edição. Helena Gaia, líder de Relações Artísticas Latam da Deezer

Na França, o "Purple Door" estreou em dezembro de 2023. Já foram três edições: com a dupla de rappers Gazo & Tiakola, com a cantora Pomme (em abril) e com o cantor Pierre Garnier (em junho), todos em local secreto, em Paris.

O site oficial do "Purple Door" traz mais informações sobre o projeto: purpledoor.com.br.