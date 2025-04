ArPa 2025 cresce, ocupa o Pacaembu e mistura arte, educação e vibes globais

A ArPa Feira de Arte 2025 chega à sua 4ª edição repaginada, maior e mais conectada com o mundo. O evento será no Mercado Livre Arena Pacaembu, incluindo agora o ginásio poliesportivo, com exposições, bate-papos, arte que ensina e provoca.

A ArPa vai muito além dos quadros na parede. O novo Setor Base junta artistas que têm um pé no ateliê e outro na sala de aula, com propostas que misturam criação e educação. E não é só isso: cada artista veterano chamou um outro com quem compartilha processos, experiências e saberes.

O Setor Base convida artistas a dialogarem com seus pares e com o público, promovendo processos colaborativos e formativos.

Camilla Barella, diretora da ArPa

Já o Setor UNI é o lugar onde a arte contemporânea mostra sua cara solo, literalmente. A curadoria é da Ana Sokoloff, colombiana radicada em NY e referência global no assunto. Entre os nomes escalados, tem artista do Brasil, Argentina, México, Colômbia e Espanha.

Além disso, o Setor Principal continua firme e forte com cerca de 40 galerias, trazendo produções inéditas e coletivas do cenário brasileiro e de fora. Ao todo, são mais de 100 artistas e 60 galerias de 14 países. Ou seja: é uma dica para quem gosta de arte, cultura e representatividade.

Serviço:

Quando: 28/5 a 01/06

Onde: Mercado Livre Arena Pacaembu - SP

Ingressos: a partir de 16/4, no site oficial

Classificação: livre e com acessibilidade