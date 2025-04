De musa teen a ícone de beleza aos 59: relembre a obra de Brooke Shields

Brooke Shields tem participação forte no imaginário dos fãs, principalmente daqueles que já assistiram inúmeras vezes "A Lagoa Azul", talvez seu trabalho mais conhecido no Brasil. Relembre momentos marcantes na carreira da atriz de 59 anos.

Filmes polêmicos

Com mais de 40 filmes na filmografia, Brooke Shields estrelou alguns bastante polêmicos. O primeiro deles foi "Pretty Baby", que no Brasil ganhou o título de "Menina Bonita".

Apesar do nome sugerir talvez uma história bacana sobre uma criança, o longa se traduz completamente diferente. Brooke interpretou uma criança prostituta e tinha apenas 11 anos durante as gravações, com cenas que envolveram temáticas sexuais e nudez. Ao mesmo tempo em que é cercado de polêmica, o filme está na lista de "1000 melhores filmes já feitos" do New York Times.

Brooke Shields era a adolescente Violet, que se prostituia no polêmico "Pretty Baby" (1978) Imagem: Reprodução

Já no conhecidíssimo "A Lagoa Azul", Brooke contou que foi pressionada a se apaixonar no set por Christopher Atkins, seu parceiro de cena. A ideia era de alguma forma deixar as cenas românticas entre os personagens mais convincentes. Porém, vale destacar que a artista ainda não tinha dado nem seu primeiro beijo na vida real.

Filme também teve nudez. A atriz, que teve uma dublê de corpo no filme, tinha apenas 14 anos na época das gravações. Dessa forma, ela contou que achava estranho o fato de estar em um set de filmagens onde ela deveria estar nua porque, à época, era muito jovem para o trabalho.

"[Pensava:] 'Por que tenho que olhar para isso? Eu nunca tinha visto um antes. Não vou começar agora'"

disse Brooke em 2022

Lagoa Azul, um clássico nas telas da Globo Imagem: Reprodução

Sexualização na adolescência

Ter ganhado projeção desde criança levou Brooke a ser sexualizada ainda na adolescência. A atriz acabou virando um símbolo de beleza involuntário e também de resistência ao longo das décadas, enfrentando a pressão da indústria e reinventando a carreira com maturidade. Desde "Menina Bonita" até os 16 anos, Brooke estampou vários anúncios sexualizados para marcas famosas.

Ao The Guardian, ela explicou como lidou com isso na adolescência. "Não sei porque não fiz isso", contou sobre "destruir a carreira" naquela época.

Falo muito sobre isso na terapia. Eu tinha que manter minha mãe viva. O ponto focal, para mim, foi mantê-la viva, porque éramos nós duas sozinhas no mundo. (...) Minha aparência pagava as contas.

Brooke Shields fala sobre acidente em prancha Imagem: Reprodução/Instagram@brookeshields

Cirurgia íntima sem consentimento

No início de 2025, Brooke revelou quem um médico fez procedimento cirúrgico sem seu consentimento. O trauma aconteceu quando a atriz estava na casa dos 40 anos e quis fazer uma redução dos lábios vaginais.

A atriz sofria com sangramentos e assaduras desde a escola por conta dos tamanhos dos lábios. Seu ginecologista sugeriu reduzir com cirurgia, mas ele acabou fazendo também um "rejuvenescimento vaginal".

O procedimento envolveu deixar o canal vaginal da atriz mais estreito. "Ele me informou que deu um pequeno bônus. [O médico] legitimamente me explicou com orgulho que ele me deu um 'dois por um'", contou Brooke Shields à revista Us Weekly.

Ela ficou perplexa ao descobrir a decisão tomada pelo cirurgião sem seu consentimento. "Parecia como uma invasão, como um estupro bizarro de algum modo", desabafou.

Brooke Shields expôs que passou pelo procedimento íntimo sem dar consentimento Imagem: Reprodução/ Instagram

Abuso aos 20

Brooke relatou que foi abusada sexualmente quando era mais jovem, em 1987. Ela deu detalhes do ocorrido em seu novo documentário, intitulado "Pretty Baby". Segundo informações do Entertainment Weekly. Brooke não revelou a identidade do abusador, mas contou que o crime aconteceu quando ela estava tentando voltar para Hollywood.

Ao The New York Times, ela já tinha dito que foi estuprada por um executivo de Hollywood aos 20 anos após se formar na Universidade de Princeton. "Pensei: 'Uau, é a primeira vez que uma coisa assim me acontece; portanto, isso não me define totalmente como pessoa'. Quando era mais jovem, eu era totalmente definida por minha sexualidade e pela beleza".

Brooke Shields em "Amor Sem Fim" (1981) Imagem: Divulgação

Com 11 anos teve que beijar ator adulto

Brooke relevou em 2023 que foi obrigada a beijar um ator de 27 anos quando tinha 11 anos no filme "Menina Bonita" (1978). Em seu documentário homônimo, a atriz chorou ao lembrar da cena e pontuou que a mãe, Teri Shields, assistiu tudo.

Eu poderia dizer: 'Era o tempo naquela época' ou 'Era arte'. Mas não sei por que ela [Teri Shields] achou que estava tudo bem. Não sei.

Brooke Shields ao The Times

Brooke Shields em "Selva de Batom" (2008-2009) Imagem: Jeffrey Ufberg

Arrependimento

Em 2022, Brooke fez um desabafo a respeito do tempo em que virou uma referência de virgem famosa, nos anos 1980. Ela afirmou se arrepender de ter permitido que um assunto tão íntimo ganhasse a cobertura midiática que ganhou.

Acho que foi um erro eu ser tão aberta sobre minha virgindade porque isso nunca me deixou em paz. Me tornei a virgem mais famosa do mundo. Recebia muitas cartas de fãs jovens dizendo: 'Oh, meu namorado está me pressionando e eu não quero fazer sexo. O que eu faço?'. (...) Me arrependo [de ter esperado para transar]

relatou ela, em seu podcast "Now What?".

Ela perdeu a virgindade com Dean Cain e saiu nua correndo após o ato.

Os atores Dean Cain e Brooke Shields Imagem: Reprodução/Divulgação

Modelo Calvin Klein

Brooke tinha apenas 15 anos quando estrelou campanha da Calvin Klein. Ela também foi a primeira modelo da marca a causar com a frase "Você quer saber o que há entre mim e minha Calvin? Nada".

Brooke Shields para a Calvin Klein nos anos 1980 Imagem: Reprodução

Relação com Michael Jackson

Brooke desmentiu boato criado por Michael Jackson (1958-2009), seu amigo, sobre os dois terem tido relacionamento amoroso no começo dos anos 1990. A mentira foi falada pelo astro em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey na época.

Ao jornal britânico The Times, Brooke falou sobre o assunto 30 anos depois e afirmou que estava namorando o ator Dean Cain quando Jackson inventou o namoro dos dois. Ela lembra que na época ligou para ele e teria dito: "É meio patético que você precise fazer isso. Eu estou tentando ter uma vida normal, você não pode me jogar no meio desse furacão", declarou.

Brooke Shields e Michael Jackson no 35° Grammy em 1993 Imagem: Steve Granitz/Getty Images

Depressão pós-parto

Em 2006, Brooke deu entrevista para a Folha e falou sobre o assunto. Ela contou como reagiu após ser diagnosticada com depressão.

Eu fiquei confusa. Pensava só que poderia não estar sendo uma boa mãe, e isso me trazia uma dor muito maior. E não conseguia enxergar que uma doença poderia estar provocando tudo aquilo. E eu fiquei confusa. Para mim, depressão pós-parto era aflição de gente louca.

Brooke Shields e a filha, Grier, quando tinha 12 anos Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz também afirmou que acreditava que a doença não afetava "pessoas como ela".

Eu a associava somente àquelas pessoas que machucavam os filhos. Eu, com certeza, não fazia parte dessa categoria. Não tinha a mínima intenção de jamais machucar minha filha, apesar de também não ter nenhuma intenção de me afeiçoar a ela. Depressão pós-parto era claramente uma coisa que não afetava pessoas como eu. [Pensava que só] Atacava apenas aquelas pessoas sobre as quais líamos nos jornais.

Amizade com Tom Cruise

Ao lançar novo livro neste ano, Brooke recordou um acontecimento de 20 anos atrás, quando Tom Cruise, durante uma participação no programa de televisão Today a criticou por tomar antidepressivos — era a mesma época que Shields enfrentava a depressão pós-parto. Na ocasião, o ator a chamou de "irresponsável" e afirmou que a medicação "não curou nada".

Em 2006, Cruise chegou a ir para a casa de Brooke onde pediu desculpas pessoalmente — as desculpas foram aceitas. Porém, apesar de ter dito em entrevistas que viu sinceridade no pedido de Cruise, no livro ela repensou o posicionamento do colega. "Não foi o melhor pedido de desculpas do mundo, mas era do que ele era capaz, e eu aceitei", escreveu Shields, segundo a Rolling Stone.

Em 2005, o Tom Cruise fez uma declaração polêmica em um programa do canal NBC. O ator atacou publicamente a atriz Brooke Shields por ela ter usado medicamentos para tratar sua depressão pós-parto e classificou a psiquiatria como 'pseudociência' Imagem: Arte UOL

Nova fase

Em 2022, Brooke lançou um podcast chamado "Now What?". Nos episódios lançados entre 2022 e 2023, ela falou sobre etarismo, autoestima e saúde mental, além de levar convidados. Ela também lançou documentários e livros, além de continuar atuando. Ano passado ela esteve em "A Mãe da Noiva", lançamento da Netflix.

Foto de biquíni viralizada

Na última semana, Brooke viralizou ao publicar uma foto de biquíni na praia. Pelo visto, a musa segue sendo assunto, décadas depois de surgir como símbolo sexual — erroneamente — na adolescência.

Brooke Shields foi enaltecida pelos cliques. "Está fabulosa", escreveu uma fã. "Beleza icônica atemporal, e que corpo", reforçou outra.