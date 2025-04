Filho de Maíra Cardi se casa com influenciadora em cerimônia paga pela mãe

Lucas Cardi, 24, filho de Maíra Cardi, 41, se casou ontem com a influenciadora Thuani Todeschini, 25.

O que aconteceu

Lucas e Thuani se casaram em uma festa paga por Cardi. Maíra disse que "pagou a conta" da cerimônia: "Eles falaram que iam casar de forma supersimples e, depois, quando tivessem dinheiro, iam casar 'direito'. Mas eles foram enrolando a gente, o casamento que ia ser supersimples não era mais. Antes seria para 30 pessoas, agora já passou de 100. [...] Mas eu não me meti nisso, deixei a noiva resolver do jeito dela e a gente pagou as contas".

Maíra Cardi também disse ter ajudado a nora nos preparativos do casamento. Ela deu um brinco de pérolas e diamantes para a nora, além de um sapato da grife Louboutin.

Thiago Nigro, o Primo Rico, ajudou o enteado a se arrumar para o casamento e fez uma declaração. "Há dois anos e meio, conheci um jovem em crescimento. Hoje, Lucas, vejo como você evoluiu. Do menino ao homem. [...] Sua jornada tem sido um privilégio testemunhar: encontrou propósito no trabalho, ficou (ainda mais) bonitão, abriu o coração para o amor (e que amor, Thuani!), rendeu-se ao chamado de Cristo em nossa célula e agora consagrou uma aliança perante Deus."

Não estive lá nos primeiros capítulos da sua história, mas prometo estar presente em todos os que ainda serão escritos. [...] Orgulho define pouco o que sinto. É privilégio fazer parte desta história. Amo vocês. Thiago Nigro

Sophia Cardi, 6, foi uma das daminhas de honra do casamento. Ela é fruto do casamento de Maíra Cardi com Arthur Aguiar.

Lucas e Thuani namoravam desde 2023. O noivado veio pouco mais de um ano depois, em março do ano passado.