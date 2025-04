O que dizem os filhos dos famosos sobre serem deserdados pelos pais ricaços

O que pensam os filhos dos famosos sobre serem deserdados pelos pais donos de fortunas milionárias? Publicamente, alguns nomes reagiram bem a ideia de não contarem com a fortuna acumulada por seus genitores em vida. Outros, porém, são contra a ideia de não terem direito ao patrimônio dos pais.

Ronald

Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno, é DJ e produtor musical Imagem: Reprodução/R7

Filho de Ronaldo Fenômeno com Milene Domingues, Ronald disse não se incomodar em não receber herança do pai que, segundo ele, não pretende deixar patrimônio para os herdeiros. "Tem muita gente que realmente acha 'ah pô! É dinheiro do pai ou é dinheiro da mãe, é família, né. Tudo junto e misturado'. E não, ao meu ver, eu não gosto de enxergar desse jeito. Pô, meu pai mesmo brinca que não vai deixar herança nenhuma para mim e para os meus irmãos", declarou em entrevista ao programa No Lucro CNN.

Segundo Ronald, que é DJ e produtor musical, a fortuna do pai será investida na Fundação Fenômenos. "Eu acho legal ter essa responsabilidade de saber que eu tenho que correr atrás do meu. Não é porque ele foi muito f*da no que ele fez, ou a minha mãe, que eu possa me aproveitar disso."

Thammy Miranda

Thammy Miranda Imagem: Reprodução/Facebook/Thammy Miranda

O vereador apoia sua mãe, Gretchen, a "viver a vida intensamente". Mãe de seis filhos, Gretchen pretende gastar todo seu patrimônio em vez de deixar aos herdeiros.

Thammy Miranda, filho mais famoso da cantora, destacou que sua mãe criou os filhos para serem independentes e cada um criar o próprio patrimônio. "São seis filhos, cada um de um pai. Ela falou que é para a gente não dividir a herança, cada um tem a sua. Ela falou: 'É cada um de um pai para vocês não terem briga de herança, e eu não vou deixar nada para vocês, que eu vou gastar tudo em vida'", disse em entrevista.

Ela falou que pode todo mundo correr atrás [do seu] porque eu não vou deixar um real para ninguém, vou gastar tudinho'.

Gaby Cabrini

Roberto Cabrini é pai de Gaby Cabrini Imagem: Reprodução/ Instagram

Filha de Roberto Cabrini, a jornalista criticou pais que decidem não deixar a herança para os filhos, o que, aparentemente, não é seu caso. Mesmo assim, Gaby expôs sua opinião durante o Fofocalizando (SBT), programa do qual ela participa.

Gaby afirmou que quem é contra os pais deixarem a herança para seus filhos é porque tem "dor de cotovelo". Ela também pediu para que "deixem os herdeiros em paz". "Eu sempre falo que os pais têm que usufruir. Ficar deixando tudo para filho tá errado, tem que usar. Agora, quando parte e não deixa a herança, ah, não, eu sou contra", declarou.

João Silva

João Silva Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Faustão nunca falou publicamente sobre o destino de sua herança bilionária. Porém, João Silva, filho mais conhecido do apresentador, já declarou que não depende da fortuna do pai.

João Silva afirmou que a fortuna de Faustão é do pai. "Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto", declarou em entrevista ao programa No Lucro CNN.

Silva destacou que Faustão sempre foi bem liberal com dinheiro, mas que hoje ele tem sua própria independência financeira. "Meu pai tinha um trato [para que eu fosse] independente após os 21 anos. Consegui um pouco antes, mas moro com meus pais e em casa não pago nada de contas. Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em restaurante bom. Isso me trouxe oportunidades maravilhosas".

O que diz a lei no Brasil

No Brasil, uma pessoa tem liberdade total para escolher o que acontecerá com até metade do seu patrimônio depois que morrer. Isso é feito por meio de um testamento. Dentro dessa margem, ela pode prestigiar um amigo querido, privilegiar um dos filhos que passa por dificuldades financeiras ou doar a uma ONG, por exemplo.

Entretanto, pelo menos 50% precisam ser divididos entre parentes definidos na lei (chamados herdeiros necessários).

Por isso, as regras explicadas a seguir valem para, no mínimo, metade do patrimônio deixado pela pessoa morta. Caso ela não tenha feito testamento, o valor total do patrimônio vai ser dividido segundo os mesmos critérios.

Os herdeiros necessários são:

Descendentes: filhos, netos, bisnetos, trinetos, tataranetos

Ascendentes: pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós

Marido, esposa, companheiro ou companheira

Herdeiros necessários só podem ser excluídos da herança em casos excepcionais, como crimes que os tornem "herdeiros indignos". Irmãos, tios, sobrinhos e outros parentes colaterais são herdeiros facultativos. Eles podem acabar ficando com parte da herança em situações específicas.

Quem pode ser deserdado?

A lei prevê casos em que o próprio dono do patrimônio pode excluir herdeiros necessários. Isso só é permitido por meio do testamento, com indicação expressa da causa.

Para deserdar descendentes (filhos, netos e bisnetos), o dono do patrimônio pode alegar:

que sofreu ofensa física ou injúria grave

que o descendente teve relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto

que ficou desamparado pelo descendente quando passava por problemas graves de saúde

Para deserdar ascendentes (mãe, pais, avós, bisavós), pode alegar:

que sofreu ofensa física ou injúria grave

que o ascendente teve relações ilícitas com cônjuge do filho, da filha, do neto ou da neta

que ficou desamparado pelo ascendente quando passava por problemas graves de saúde

Além disso, a pessoa que praticou ato considerado indigno contra quem deixou herança pode ser excluída da partilha, independente do grau de parentesco. Os principais exemplos são:

Se participou do homicídio ou tentativa de homicídio contra a pessoa que deixou herança (ou contra parentes dela)

Se cometeu crime contra a honra da pessoa que deixou herança (ou contra parentes dela)

Se praticou violência ou fraude para impedir que a pessoa decida livremente para quem ela pretende deixar a herança

A exclusão do herdeiro indigno precisa passar por processo judicial. Os herdeiros interessados devem entrar com a ação após a morte de quem deixou a herança. Nos casos de homicídio ou tentativa de homicídio, o Ministério Público também pode tomar a iniciativa.