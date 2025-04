Davi Brito reaparece após chorar por fim de namoro: 'Grandes lutas virão'

Após aparecer aos prantos para anunciar o fim do namoro com Adriana Paula, Davi Brito voltou às redes na manhã deste domingo (13).

O que aconteceu

O campeão do BBB 24 apareceu nos Stories desejando bom dia para seus seguidores. "Está cheirando o café! Bom dia! As meninas [estão] preparando um café da manhã maravilhoso. Bom dia, bom dia, bom dia!".

Na sequência, ele recitou um versículo da bíblia. "Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Já vou começar meu domingo recitando o seguinte versículo: 'O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre'. A gente tem que estar sempre disposto a recomeçar, a levantar a cabeça, a não se abater com as situações da vida porque grandes lutas virão. Porque sem luta não há vitória. Sem luta não tem como ser campeão na vida, então muitas lutas aparecerão, muitas lutas virão, a gente tem que erguer a cabeça, ficar de pé e seguir a vida, porque Deus está conosco e é nosso refúgio e nossa fortaleza, o socorro vem presente na hora da angústia".

Davi finalizou refletindo sobre as lutas da vida. "Então eu já acordei com isso na minha cabeça, pensamento positivo. Já acordei contemplando essa vista maravilhosa, esse marzão, não tem explicação. É outra coisa! Que Deus abençoe o seu domingo, o seu último dia do final de semana. Daqui a pouquinho já estamos encerrando mais um dia e começando uma nova semana. Que seja uma semana de paz, que tudo venha a dar certo, que as notícias boas venham ocorrer. Deus está no controle de tudo e de todos".