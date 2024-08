Thália revela alvo em Matheus Torres; 'Por mim já está na Batalha'

Mc Mayarah e Thália criticaram a estratégia de jogo de Matheus Torres, após a formação da primeira Batalha do Estrela da Casa (Globo). Thália se irritou com o voto recebido pelo mineiro.

O que aconteceu

Na noite do último domingo (18), Mc Mayarah e Thália sentaram na mesa da cozinha para repercutir a primeira rodada aberta de votos da casa. Apesar de não ir para a berlinda, Thália ficou chateada de ter sido votada por Matheus Torres.

"Se ele pega alguma coisa, ele te indica, ele já mostrou", fala Mayarah. "Me indicar, acredito que ele não me indica, porque independente de qualquer coisa, a gente defendeu ele. E nesse ele passou batido."

Elas criticaram a estratégia de Matheus, que disse que só votaria na Nicole Louise, se os colegas de confinamento não votasse nele até a terceira semana do programa. Sem a garantia do grupo, Matheus optou por não votar em Nicole, que acabou recebendo seis votos. O mineiro então decidiu votar em Thália.

"Não vota em você, mas vota em mim. A questão que fica é: até onde precisa ter lealdade ai?", responde Thália. "Ele mostrou que ele está jogando sozinho, mas quer proteção. Não quer se indispor, mas quer proteção? Quer ficar aqui até a terceira semana? Deixa ele, então. Na terceira semana então já bota ele lá."

Vou te falar, se eu ganhar a prova essa semana, ele já está na Batalha. Eu to com a imunidade, e ele com a Batalha. - disparou Thália.

"Tá com sangue nos olhos né? Está magoada, né, amiga?" respondeu Mayarah.

Pouco antes da votação, Matheus Torres contou para Unna X e Nicole Louise que seu alvo na primeira votação seria Thália. "Por questão de achar que o comportamento e a personalidade dela não me representam. Ela é uma pessoa volátil, ela é uma bomba-relógio, e a qualquer momento ela pode virar para mim", disparou Matheus.

Matheus declara voto em Thália e explica motivos em papo na área externa da casa com Nicole Louise e Unna X: "ela é uma bomba-relógio!" #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/1m8xE33mB1 -- Estrela da Casa (@estreladacasa) August 18, 2024