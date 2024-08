Brasil tem dois dos 10 parques aquáticos mais visitados do mundo; conheça

O Brasil possui dois dos 10 parques aquáticos mais visitados do mundo: o Thermas dos Laranjais, de Olímpia (SP), e o Hot Park Rio Quente, Rio Quente (GO), ambos com mais de 1,5 milhão de frequentadores em um período de doze meses.

A conclusão é do relatório anual Theme Index divulgado na quinta (15), que se baseou em dados de visitação de parques durante o último ano de 2023. O levantamento é organizado pela TEA (Themed Entertainment Association), associação internacional sem fins lucrativos representante do setor do mercado de entretenimento temático do mundo, em conjunto com a consultoria multinacional AECOM.

Na avaliação das associações, o Thermas ocupa a segunda posição mundial, a frente inclusive do Typhoon Lagoon do Disney World, nos EUA, e apenas atrás do chinês Chimelong, em Guangzhou. Já o Hot Park ficou em oitavo, superando outro chinês, o Atlantis Aquaventure, e o malaio Sunway Lagoon.

Confira o ranking na íntegra:

1º Chimelong Water Park, Guangzhou, China - 2,807,000 visitantes (+73.3%)

2º Thermas dos Laranjais, Olímpia, Brasil - 1,954,000 visitantes (+13.0%)

3º Typhoon Lagoon at Disney World, Orlando, FL, EUA - 1,898,000 visitantes (-0.9%)

4º Aquaventure Atlantis Paradise Island, Bahamas - 1,891,000 visitantes (+8.0%)

5º Therme Erding, Erding, Alemanha - 1,860,000 visitantes (+9.4%)

6º Universal Volcano Bay, Orlando, FL, EUA - 1,800,000 visitantes (-2.7%)

7º Aquaventure Water Park, Dubai, E.A.U. - 1,800,000 visitantes (+20.0%)

8º Hot Park Rio Quente, Rio Quente, Brasil - 1,600,000 visitantes (+11.9%)

9º Atlantis Aquaventure, Sanya, China - 1,600,000 visitantes (+154.0%)

10º Sunway Lagoon, Kuala Lumpur, Malásia - 1,500,000 visitantes (+57.9%)

Os brasileiros de sucesso:

Thermas dos Laranjais (Olímpia, no Brasil)

Inaugurado em 1987, o parque de 300 mil metros quadrados é abastecido pelas águas quentes do Aquífero Guarani, com temperaturas que variam de 26ºC a 38ºC, segundo a organização do local. Seu complexo, um dos maiores da América Latina, ainda funciona como um resort, com serviços de hospedagem, entre outros, em seu entorno.

São 55 atrações espalhadas numa área de 300 mil metros quadrados entre toboáguas, piscina de surf 180º e etc. Brinquedos radicais, aliás, são seus carros-chefe.

O parque Thermas dos Laranjais, em Olímpia Imagem: Divulgação

O maior destaque é a Montanha-Russa Aquática, a única em operação no Brasil, na qual o visitante desliza numa boia que é empurrada por jatos de água ao longo de todo o trajeto de 370 metros de extensão. Outro brinquedo que garante boas doses de adrenalina é o Lendário, um toboágua com cinco pistas, duas de boias e três de cápsulas, onde o turista pode alcançar velocidades que ultrapassam os 70 km/h.

Os brinquedos radicais são chamariz no Thermas dos Laranjais Imagem: Thermas dos Laranjais/Divulgação

Ainda neste segundo semestre, o parque promete entregar uma extensão de R$ 60 milhões de suas dependências com a nova atração mais radical de seu portfólio: batizada de "Nações", o lançamento terá dois grandes toboáguas principais partindo de uma torre de 33 metros de altura. A descida será feita usando boias, com duas a seis pessoas por vez.

Imagem: Thermas dos Laranjais/Divulgação

O Thermas dos Laranjais está localizado no número 1.543 da Avenida do Folclore, em Olímpia. Ingressos custam entre R$ 70 e R$ 140 e podem ser adquiridos no site.

Hot Park Rio Quente (Rio Quente, no Brasil)

Hot Park Rio Quente Imagem: Divulgação

O famoso parque no interior de Goiás é, também, um megacomplexo de parques, restaurantes e resorts de mais de 150 mil metros quadrados. Pioneiro, foi inaugurado em 1997 em uma área alimentada por diversas piscinas naturais quentes (com águas em torno de 37,5ºC). São mais de 6,5 milhões de litros de água que se renovam a cada três horas nas suas atrações.

De acordo com a própria equipe do parque, a temperatura das águas não têm ligação com um vulcão extinto em Caldas Novas, mas sim com o fenômeno de geotermia que é comum à região serrana do estado.

Vista aérea da Praia do Cerrado, no Hot Park, no município Rio Quente, em Goiás Imagem: Pablo Regino/Mtur

O Hot Park oferece atrações para crianças e adultos, com tirolesa, caiaque, mergulho, toboáguas e mais. Entre seus destaques estão a Praia do Cerrado, a maior do mundo com águas quentes, e que ainda conta com quadras de areia para divertir os visitantes com prática de vôlei, futevôlei e beach tênis.

Outro carro-chefe é o Acqua River, que se apresenta não só como o primeiro toboágua do Brasil a utilizar esteira de proteção, mas também como o maior do país em dimensão de calhas.

Lago do Hot Park, atração do Rio Quente Resorts Imagem: Divulgação

Ingressos custam a partir de R$ 151 e são oferecidos em diversas modalidades, mas os preços podem variar bastante em datas movimentadas, como feriados, por isso é importante reservar o passeio com antecedência.

Os representantes internacionais no top 10:

Chimelong Water Park (Guangzhou, na China)

Localizado dentro do Guangzhou Chimelong Resort, esse parque aquático chinês foi inaugurado em 2007 e é o primeiro do país a ser reconhecido internacionalmente, principalmente por sua qualidade e instalações avançadas.

Três de suas principais atrações são: o BehemothBOWL 60, o Tornado 60 e o Kids Tornado 24, que garantem experiências únicas e irreplicáveis.

Chimelong Water Park se consolidou pelos parâmetros internacionais e é o mais visitado da China Imagem: Reprodução/ TripAdvisor

Disney's Typhoon Lagoon (Orlando, nos EUA)

O Typhoon Lagoon é parte do Walt Disney World Resort, na Flórida, e como outras empreitadas da marca do Mickey, oferece uma enorme infraestrutura de entretenimento para o público.

Lá dentro o turista pode se divertir em atrativos como a Typhoon Lagoon Surf Pool (segundo a Disney, a maior piscina de ondas da América do Norte), o Ketchakiddee Creek (uma área com dez atividades aquáticas infantis) e o toboágua Crush 'n' Gusher, que tem cerca de 120 metros de extensão.

E há mais toboáguas divertidos no Typhoon Lagoon, como o Miss Adventure Falls, que é atravessado por boias que levam até quatro pessoas, em um percurso relativamente suave que agrada tanto adultos quanto crianças.

Disney's Typhoon Lagoon, na Flórida Imagem: Steve Bozak/www.flickr.com/photos/34513998@N02/13390096664

Aquaventure Water Park (Paradise Island, nas Bahamas)

São mais de 570 mil metros quadrados de pura adrenalina e emoção no Aquaventure Water Park, nas Bahamas. A entrada é gratuita para hóspedes do resort Atlantis Paradise Island Bahamas, mas há também disponível um passe diário.

O maior parque aquático do Caribe possui, ao todo, 20 áreas de natação, 11 piscinas, rápidos toboáguas — dentre eles o Templo Maia e o Power Tower —, corredeiras, e ainda 8 quilômetros de praias de areia branca à disposição.

Bahamas Aquaventure Water Park, em Nassau, nas Bahamas Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Therme Erding (Erding, na Alemanha)

O parque aquático alemão se orgulha em dizer que tem o maior banho termal do mundo. Com palmeiras originais do Mar do Sul, o Erding oferece 2.850 metros de toboáguas oriundos de 28 entradas com três níveis de dificuldade. Há também uma piscina de ondas e o Rio Crazy, que deixa você ser levado pela correnteza.

O local ainda possui uma área de spa com a VitalTherme & Saunas, para maiores de 16 anos. Ao todo são 24 saunas disponíveis e cerca de 150 atividades esperando os turistas.

Therme Erding, em Erding, na Alemanha, é o parque aquático mais visitado do velho continente Imagem: Reprodução/Facebook

Universal's Volcano Bay (Orlando, nos EUA)

Aberto diariamente, este parque da Universal Orlando é disputado durante a alta temporada, tanto que sua capacidade máxima às vezes é atingida e a entrada torna-se indisponível para quem chega desavisado à bilheteria. É importante, portanto, garantir seu ingresso e planejar seu dia com antecedência.

Dentre as atrações, há o poderoso vulcão Krakatau no coração da ilha. Do alto de seus 60 metros, ele despeja água de suas refrescantes cachoeiras. Outra atração que agrada é o toboágua Ohyah, além dos túneis de lava Maku Puihi que comportam grupos de até seis pessoas, ideal para famílias numerosas.

A estrutura de restaurante também é satisfatória: são mais de 60 opções exclusivas inspiradas na culinária do Pacífico Sul, com costelas havaianas defumadas caramelizadas à carne de porco desfiada com molho de manga.

O 'vulcão' Krakatau é uma das atrações do Universal's Volcano Bay, em Orlando Imagem: Divulgação/ Universal's Volcano Bay

Aquaventure (Dubai, nos Emirados Árabes Unidos)

Uma das estrela de Dubai hoje é o Aquaventure Waterpark, que faz parte do complexo do resort Atlantis, The Palm. O parque aquático oferece atrativos para todos os perfis de turista, entre seus mais de 10 toboáguas e um sistema de rios artificiais com 2,3 quilômetros de extensão — que pode ser atravessado sobre boias, em um percurso que dura mais de 45 minutos.

O complexo conta também com uma ampla área para o público infantil, além de uma praia privativa de areia branca com 700 metros de extensão, ideal para quem quiser pegar um bronze sob o sol do Oriente Médio. Ainda dá para ver de pertinho animais aquáticos, já que em um dos setores do parque é possível mergulhar com arraias.

Aquaventure Waterpark, em Dubai (Emirados Árabes Unidos) Imagem: Divulgação/Aquaventure Waterpark

Atlantis Aquaventure (Sanya, na China)

Leap of Faith, no Atlantis Sanya Imagem: Reprodução/Atlantis Sanya

Há hoje outro representante chinês na lista, o Atlantis Aquaventure, que também funciona no esquema de resort com complexo hoteleiro para abrigar seus visitantes durante estadias mais longas. Toda a experiência é customizada para um turista interessado em luxo — como boutiques, tratamentos de rejuvenescimento no seu Ahava Spa e restaurantes que têm até pratos assinados pelo chef-celebridade britânico Gordon Ramsay.

Inspirado pela lenda da cidade submersa de Atlântida, o Aquaventure fica na ilha Hainan e dá ao turista a chance de conhecer a vida debaixo d'água até mesmo na Suíte Neptune (ou Netuno), de onde é possível admirar tubarões e arraias passando pela janela.

Outros encontros com animais marinhos também estão inclusos no "menu", embora haja atrações mais tradicionais para famílias com crianças, como toboáguas e escorregadores. Um deles, o "Leap of Faith", agrada também adultos já que permite que o visitante escorregue por um tubo de uma altura de oito andares e mergulhe a cerca de 15 centímetros de profundidade para passar por um tanque de tubarões a 72 km/h.

Sunway Lagoon (Kuala Lumpur, na Malásia)

A Vuvuzela, o vórtex aquático do Sunway Lagoon Imagem: Reprodução/Sunway Lagoon

O parque malaio coloca seu foco mesmo é na família, com mais de 90 atrações espalhadas por 35 hectares divididos em seis zonas: parque aquático, parque de diversões, parque de vida silvestre, a "lagoa perdida", a radical "XPark" para quem gosta de aventura, além de uma área dedicada inteiramente a atrações de terror.

O complexo também oferece restaurantes e hotel. Apesar do menu variado de atrações, que incluem de kart a montanhas-russas, a porção de parque aquático — que foi o que conferiu a ele o lugar nesta lista — consegue ser ainda mais eclético do que outros concorrentes no top 10, com seu cinema 5D de experiências sensoriais aquáticas, a maior piscina de surfe do mundo (segundo a administração), além de uma Vuvuzela gigante — um brinquedo em vórtex de 11 andares no formato da corneta que leva a um mergulho profundo.

*Com informações des matérias publicadas em 05/11/2023, 20/10/2022 e 24/09/2021.

